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Cómo le fue a Martín Palermo cuando enfrentó a Boca siendo DT

Martín Palermo tendrá su décimo partido ante Boca desde que se convirtió en entrenador. Cómo le fue ante el club de sus amores

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Martín Palermo enfrentará a Boca por décima ocasión en su carrera como DT.

Martín Palermo enfrentará a Boca por décima ocasión en su carrera como DT.

Boca visita este sábado a Platense por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro marcará un nuevo cruce del Xeneize con su máximo ídolo, Martín Palermo, quien regresó al Calamar para dirigir en el campeonato local y la Copa Libertadores.

El Titán, que asumió este nuevo desafío en Vicente López, buscará cortar una racha adversa contra el club de su vida. A lo largo de su carrera como director técnico, el histórico goleador jamás pudo vencer al Xeneize en nueve enfrentamientos previos.

Palermo comenzó su segundo ciclo como entrenador de Platense.

Palermo comenzó su segundo ciclo como entrenador de Platense.

Palermo vs. Boca: nueve partidos y cero triunfos

Desde que Martín Palermo comenzó su carrera como entrenador en 2012, Boca es el equipo al que más veces enfrentó con un total de nueve enfrentamientos.

Sin embargo, el saldo es esquivo para el Titán, ya que nunca pudo salir victorioso ante el club del cual es ídolo indiscutido, además del máximo goleador de su h istoria.

Hasta el momento, el historial hablar de tres empates y seis derrotas:

Sus primeros tres duelos fueron como DT de Godoy Cruz:

  • 8/12/12 - derrota 2-1
  • 24/6/13 - empate 1-1
  • 21/10/13 - empate 2-2
Martín Palermo comenzó su carrera de director técnico en Godoy Cruz.

Martín Palermo comenzó su carrera de director técnico en Godoy Cruz.

Como entrenador de Arsenal, enfrentó a Boca en dos ocasiones:

  • 27/4/14 - derrota 4-2
  • 17/11/14 - empate 1-1

En Aldosivi, se vio las caras con el Xeneize en un par de juegos:

  • 9/11/21 - derrota 3-0
  • 16/2/22 - derrota 1-2

Los últimos dos partidos, hasta hoy, se dieron como entrenador de Platense:

  • 19/2/23 - derrota 3-1
  • 19/8/23 - derrota 3-1

Los títulos de Palermo como jugador de Boca

Martín Palermo es el máximo goleador en la historia de Boca con 236 goles en 404 partidos oficiales. A su vez, alzó 13 títulos:

Títulos locales (6)

  • Torneo Apertura 1998
  • Torneo Clausura 1999
  • Torneo Apertura 2000
  • Torneo Apertura 2005
  • Torneo Clausura 2006
  • Torneo Apertura 2008

Títulos internacionales (7)

  • Copa Libertadores 2000
  • Copa Intercontinental 2000
  • Copa Sudamericana 2004
  • Copa Sudamericana 2005
  • Recopa Sudamericana 2006
  • Copa Libertadores 2007
  • Recopa Sudamericana 2008

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