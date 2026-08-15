Cómo le fue a Martín Palermo cuando enfrentó a Boca siendo DT

Sin embargo, el saldo es esquivo para el Titán, ya que nunca pudo salir victorioso ante el club del cual es ídolo indiscutido, además del máximo goleador de su h istoria.

Hasta el momento, el historial hablar de tres empates y seis derrotas:

Sus primeros tres duelos fueron como DT de Godoy Cruz:

8/12/12 - derrota 2-1

24/6/13 - empate 1-1

21/10/13 - empate 2-2

Martín Palermo comenzó su carrera de director técnico en Godoy Cruz.

Como entrenador de Arsenal, enfrentó a Boca en dos ocasiones:

27/4/14 - derrota 4-2

17/11/14 - empate 1-1

En Aldosivi, se vio las caras con el Xeneize en un par de juegos:

9/11/21 - derrota 3-0

16/2/22 - derrota 1-2

Los últimos dos partidos, hasta hoy, se dieron como entrenador de Platense:

19/2/23 - derrota 3-1

19/8/23 - derrota 3-1

Los títulos de Palermo como jugador de Boca

Martín Palermo es el máximo goleador en la historia de Boca con 236 goles en 404 partidos oficiales. A su vez, alzó 13 títulos:

Títulos locales (6)

Torneo Apertura 1998

Torneo Clausura 1999

Torneo Apertura 2000

Torneo Apertura 2005

Torneo Clausura 2006

Torneo Apertura 2008

Títulos internacionales (7)