Cómo le fue a Martín Palermo cuando enfrentó a Boca siendo DT

Sin embargo, el saldo es esquivo para el Titán, ya que nunca pudo salir victorioso ante el club del cual es ídolo indiscutido, además del máximo goleador de su h istoria.
Hasta el momento, el historial hablar de tres empates y seis derrotas:
Sus primeros tres duelos fueron como DT de Godoy Cruz:
- 8/12/12 - derrota 2-1
- 24/6/13 - empate 1-1
- 21/10/13 - empate 2-2
Martín Palermo comenzó su carrera de director técnico en Godoy Cruz.
Como entrenador de Arsenal, enfrentó a Boca en dos ocasiones:
- 27/4/14 - derrota 4-2
- 17/11/14 - empate 1-1
En Aldosivi, se vio las caras con el Xeneize en un par de juegos:
- 9/11/21 - derrota 3-0
- 16/2/22 - derrota 1-2
Los últimos dos partidos, hasta hoy, se dieron como entrenador de Platense:
- 19/2/23 - derrota 3-1
- 19/8/23 - derrota 3-1
Los títulos de Palermo como jugador de Boca
Martín Palermo es el máximo goleador en la historia de Boca con 236 goles en 404 partidos oficiales. A su vez, alzó 13 títulos:
Títulos locales (6)
- Torneo Apertura 1998
- Torneo Clausura 1999
- Torneo Apertura 2000
- Torneo Apertura 2005
- Torneo Clausura 2006
- Torneo Apertura 2008
Títulos internacionales (7)
- Copa Libertadores 2000
- Copa Intercontinental 2000
- Copa Sudamericana 2004
- Copa Sudamericana 2005
- Recopa Sudamericana 2006
- Copa Libertadores 2007
- Recopa Sudamericana 2008