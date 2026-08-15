Estudiantes le pasó por arriba a Gimnasia y goleó en el clásico platense

Estudiantes de La Plata Gimnasia fue mucho más que Gimnasia, lo goleó por 4-0, de local este sábado, y se quedó con el clásico platense. El partido se jugó en el estadio Uno y correspondió a la quinta fecha del Torneo Clausura de fútbol.
Estudiantes de La Plata goleó a Gimnasia, de local, por el clásico platense, en un partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura
Estudiantes de La Plata Gimnasia fue mucho más que Gimnasia, lo goleó por 4-0, de local este sábado, y se quedó con el clásico platense. El partido se jugó en el estadio Uno y correspondió a la quinta fecha del Torneo Clausura de fútbol.
Eros Mancuso marcó el primer gol del Pincha a los 43 minutos del primer tiempo, mientras que en el complemento marcaron Tiago Palacios (a los 15'), Joaquín Tobio Burgos (a los 25') y Alexis Castro (a los 39').
Con este resultado el equipo dirigido por Alexander Medina suma seis unidades y está sexto en la Zona A, mientras que el elenco orientado por Ariel Pereyra tiene nueve puntos y está cuarto en la Zona B.
El Lobo platense terminó el encuentro con nueve hombres por las expulsiones de Alexis Steimbach y Germán Conti.
Ambos equipos no se sacaban diferencias, pero a los 35 minutos del primer tiempo hubo un hecho que cambió el partido, ya que el árbitro Yael Falcón Pérez expulsó a Alexis Steimbach, a instancias del VAR, por una dura falta. El local puso el 1-0 gracias a una gran volea de Eros Mancuso.
En el inicio del complemento, al Lobo se le complicó aún más el partido, ya que sufrió la llamativa expulsión de Germán Conti, quien primero fue amonestado por tocar la pelota con la mano y minutos después vio la segunda amarilla por una fuerte infracción sobre Adolfo Gaich.
Luego vinieron los goles de Tiago Palacios a los 15', luego Joaquín Tobio Burgos a los 25' y por último Alexis Castro a los 34', que le dieron forma a la goleada.
El Pincha se floreó ante su clásico rival.
Tras jugar el clásico, el Pincharrata visitará a Universidad Católica de Chile, el próximo martes a las 21.30, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Mientras que el Lobo recibirá a su homónimo, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el sábado 22 de agosto a las 16, por la sexta fecha del Torneo Clausura.