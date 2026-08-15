Estudiantes le pasó por arriba a Gimnasia y goleó en el clásico platense

El Lobo platense terminó el encuentro con nueve hombres por las expulsiones de Alexis Steimbach y Germán Conti.

Ambos equipos no se sacaban diferencias, pero a los 35 minutos del primer tiempo hubo un hecho que cambió el partido, ya que el árbitro Yael Falcón Pérez expulsó a Alexis Steimbach, a instancias del VAR, por una dura falta. El local puso el 1-0 gracias a una gran volea de Eros Mancuso.

En el inicio del complemento, al Lobo se le complicó aún más el partido, ya que sufrió la llamativa expulsión de Germán Conti, quien primero fue amonestado por tocar la pelota con la mano y minutos después vio la segunda amarilla por una fuerte infracción sobre Adolfo Gaich.

Joaquín Tobio Burgos celebra con un compañero el gol que marcó para el Pincha.

Luego vinieron los goles de Tiago Palacios a los 15', luego Joaquín Tobio Burgos a los 25' y por último Alexis Castro a los 34', que le dieron forma a la goleada.

El Pincha se floreó ante su clásico rival.

Lo que viene para Estudiantes y Gimnasia

Tras jugar el clásico, el Pincharrata visitará a Universidad Católica de Chile, el próximo martes a las 21.30, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Mientras que el Lobo recibirá a su homónimo, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el sábado 22 de agosto a las 16, por la sexta fecha del Torneo Clausura.