Paulo Dybala se destacó y marcó para la Roma de los argentinos ante el Borussia Dortmund

Paulo Dybala fue titular, marcó un gol y aportó una asistencia en el amistoso de pretemporada que la Roma, con 4 argentinos, disputó ante el Borussia Dortmund, en Alemania.
Paulo Dybala fue titular, marcó un gol y aportó una asistencia en el amistoso que la Roma, con 4 argentinos, disputó ante el Borussia Dortmund
Paulo Dybala fue titular, marcó un gol y aportó una asistencia en el amistoso de pretemporada que la Roma, con 4 argentinos, disputó ante el Borussia Dortmund, en Alemania.
El cordobés jugó desde el arranque junto a Matías Soulé, abrió el marcador a los 5' y asistió Bryan Cristante a los 9' para poner el 2 a 0 aunque luego los locales lo igualaron durante el primer tiempo a través del guineano Serhou Guirassy y del noruego Julian Ryerson.
En la segunda parte no hubo goles, pero si acción para Santiago Castro y Nahuel Molina, dos de los refuerzos del equipo de Gian Piero Gasparini, quienes ingresaron en la última media hora.
El 2 a 2 final le sirvió a ambos equipos de preparación para la temporada 2026/27 que se iniciará en los próximos días.
La Roma cerró su pretemporada y el lunes 24 de agosto debutará en la Serie A enfrentando como local a la Fiorentina de Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino.
Luego, el 31 de agosto, será visitante del Lecce también por el torneo italiano.