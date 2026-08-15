Paulo Dybala se destacó y marcó para la Roma de los argentinos ante el Borussia Dortmund

El cordobés jugó desde el arranque junto a Matías Soulé, abrió el marcador a los 5' y asistió Bryan Cristante a los 9' para poner el 2 a 0 aunque luego los locales lo igualaron durante el primer tiempo a través del guineano Serhou Guirassy y del noruego Julian Ryerson.

Paulo Dybala tuvo otro gran partido en la Roma.

En la segunda parte no hubo goles, pero si acción para Santiago Castro y Nahuel Molina, dos de los refuerzos del equipo de Gian Piero Gasparini, quienes ingresaron en la última media hora.