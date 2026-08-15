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Amistoso internacional

Paulo Dybala se destacó y marcó para la Roma de los argentinos ante el Borussia Dortmund

Paulo Dybala fue titular, marcó un gol y aportó una asistencia en el amistoso que la Roma, con 4 argentinos, disputó ante el Borussia Dortmund

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Dybala hizo el primer gol de la Roma.

Dybala hizo el primer gol de la Roma.

Paulo Dybala fue titular, marcó un gol y aportó una asistencia en el amistoso de pretemporada que la Roma, con 4 argentinos, disputó ante el Borussia Dortmund, en Alemania.

El cordobés jugó desde el arranque junto a Matías Soulé, abrió el marcador a los 5' y asistió Bryan Cristante a los 9' para poner el 2 a 0 aunque luego los locales lo igualaron durante el primer tiempo a través del guineano Serhou Guirassy y del noruego Julian Ryerson.

Paulo Dybala tuvo otro gran partido en la Roma.

Paulo Dybala tuvo otro gran partido en la Roma.

En la segunda parte no hubo goles, pero si acción para Santiago Castro y Nahuel Molina, dos de los refuerzos del equipo de Gian Piero Gasparini, quienes ingresaron en la última media hora.

El 2 a 2 final le sirvió a ambos equipos de preparación para la temporada 2026/27 que se iniciará en los próximos días.

Lo que viene para la Roma

La Roma cerró su pretemporada y el lunes 24 de agosto debutará en la Serie A enfrentando como local a la Fiorentina de Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino.

Luego, el 31 de agosto, será visitante del Lecce también por el torneo italiano.

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