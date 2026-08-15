Cuti Romero tuvo su primer día en el Atlético de Madrid: por cuánto firmó contrato el cordobés

Romero fue anunciado oficialmente este sábado después de que Atlético de Madrid alcanzara un acuerdo con Tottenham para adquirir su ficha.

Aunque seguramente el DT evaluará su condición física, el debut podría ser este miércoles 19 ante el Málaga, en el Metropolitano, por la fecha 1 de La Liga.

El contrato de Cuti Romero con el Atlético de Madrid

El campeón del mundo firmó contrato hasta el 30 de junio de 2031 y se convirtió en uno de los principales refuerzos del conjunto madrileño para la temporada 2026/27.

La transferencia se concretó en una cifra cercana a los 40 millones de euros entre monto fijo y variables, después de varios mercados en los que el “Colchonero” había intentado incorporar al marcador central.

El Cuti firmó por 5 años.

El defensor de 28 años también tuvo este sábado su primera jornada de trabajo en el Cerro del Espino y comenzó con tareas físicas individualizadas después de haberse incorporado recientemente al plantel.

Romero explicó además que su estilo futbolístico puede adaptarse especialmente a la identidad del Atlético y destacó como uno de los factores para elegir el club la presencia de varios compañeros de la Selección argentina.

El cordobés compartirá plantel, entre otros, con Julián Álvarez y Giuliano Simeone, mientras estará bajo las órdenes de un entrenador argentino como el “Cholo”.

Romero llegó a España después de cinco temporadas en Tottenham, donde disputó más de 150 encuentros, fue capitán y consiguió la Europa League 2025.

Ahora comienza una nueva etapa en Madrid y el Atlético eligió presentarlo también desde otro lugar: Cuti Romero, camiseta rojiblanca sobre el cuerpo, bandera argentina entre las manos y una palabra como mensaje: “Representando”.