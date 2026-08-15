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Netflix y Ricardo Darín arrasan con el éxito de casi 2 horas que no te puedes perder

La película argentina de suspenso y drama, protagonizada por Ricardo Darín, se consolida como un éxito en la plataforma de streaming

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Ricardo Darín es el protagonista de esta película de Netflix.

Ricardo Darín es el protagonista de esta película de Netflix.

Netflix vuelve a tener entre sus títulos más destacados a Carancho, una película argentina de drama y suspenso protagonizada por Ricardo Darín que continúa conquistando a los usuarios de la plataforma. Dirigida por Pablo Trapero, la producción se convirtió en una de las opciones ideales para quienes buscan una historia intensa y atrapante.

Estrenada originalmente en 2010, Carancho cuenta con una duración de 1 hora y 46 minutos y propone un relato cargado de tensión, conflictos y drama. La película recibió elogios de la crítica y se consolidó como una de las producciones argentinas más reconocidas de los últimos años.

La trama sigue a un abogado especializado en accidentes de tránsito y a una médica de emergencias que se encuentran en medio de un oscuro entramado de intereses y corrupción. A partir de ese vínculo, la historia avanza entre situaciones cada vez más peligrosas que mantienen al espectador pendiente de la pantalla.

Netflix: de qué trata la película Carancho

La película de Netflix centra su historia en Héctor Sosa (Ricardo Darín), un abogado que, luego de que le retirar su licencia, pasó a formar parte de una sociedad ilegal que tiene como finalidad causar accidentes automovilísticos, con el propósito de estafar las aseguradoras.

La trama da un vuelco repentino cuando Héctor Sosa conoce a Luján Olivera (Martina Gusmán), una médica de un hospital bonaerense.

Netflix: tráiler de la película Carancho

Reparto de Carancho, película de Netflix

  • Ricardo Darín (Héctor Sosa)
  • Martina Gusmán (Luján Olivera)
  • Darío Valenzuela (Velasquez)
  • Carlos Weber (El Perro)
  • José Luis Arias (Casal)
  • Fabio Ronzano (Pico)
  • Loren Acuña (Mariana)
  • Gabriel Almirón (Munoz)
  • José Manuel Espeche (Garrido)
  • Francisco Acosta (Pacheco)

Dónde ver la película Carancho

La película Carancho se puede ver en Netflix en Latinoamérica hasta el martes 18 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • Netflix: La plataforma suma a su catálogo la película argentina de drama y suspenso "Carancho", protagonizada por Ricardo Darín.
  • Trama: La historia sigue a un abogado de accidentes de tránsito y una médica de emergencias envueltos en corrupción.
  • Disponibilidad: La producción de 2010 se encuentra disponible para ver en Latinoamérica hasta el 18 de agosto de 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI

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