Netflix vuelve a tener entre sus títulos más destacados a Carancho, una película argentina de drama y suspenso protagonizada por Ricardo Darín que continúa conquistando a los usuarios de la plataforma. Dirigida por Pablo Trapero, la producción se convirtió en una de las opciones ideales para quienes buscan una historia intensa y atrapante.
Netflix y Ricardo Darín arrasan con el éxito de casi 2 horas que no te puedes perder
La película argentina de suspenso y drama, protagonizada por Ricardo Darín, se consolida como un éxito en la plataforma de streaming
Estrenada originalmente en 2010, Carancho cuenta con una duración de 1 hora y 46 minutos y propone un relato cargado de tensión, conflictos y drama. La película recibió elogios de la crítica y se consolidó como una de las producciones argentinas más reconocidas de los últimos años.
La trama sigue a un abogado especializado en accidentes de tránsito y a una médica de emergencias que se encuentran en medio de un oscuro entramado de intereses y corrupción. A partir de ese vínculo, la historia avanza entre situaciones cada vez más peligrosas que mantienen al espectador pendiente de la pantalla.
Netflix: de qué trata la película Carancho
La película de Netflix centra su historia en Héctor Sosa (Ricardo Darín), un abogado que, luego de que le retirar su licencia, pasó a formar parte de una sociedad ilegal que tiene como finalidad causar accidentes automovilísticos, con el propósito de estafar las aseguradoras.
La trama da un vuelco repentino cuando Héctor Sosa conoce a Luján Olivera (Martina Gusmán), una médica de un hospital bonaerense.
Netflix: tráiler de la película Carancho
Reparto de Carancho, película de Netflix
- Ricardo Darín (Héctor Sosa)
- Martina Gusmán (Luján Olivera)
- Darío Valenzuela (Velasquez)
- Carlos Weber (El Perro)
- José Luis Arias (Casal)
- Fabio Ronzano (Pico)
- Loren Acuña (Mariana)
- Gabriel Almirón (Munoz)
- José Manuel Espeche (Garrido)
- Francisco Acosta (Pacheco)
Dónde ver la película Carancho
La película Carancho se puede ver en Netflix en Latinoamérica hasta el martes 18 de agosto de 2026.
En pocas palabras
- Netflix: La plataforma suma a su catálogo la película argentina de drama y suspenso "Carancho", protagonizada por Ricardo Darín.
- Trama: La historia sigue a un abogado de accidentes de tránsito y una médica de emergencias envueltos en corrupción.
- Disponibilidad: La producción de 2010 se encuentra disponible para ver en Latinoamérica hasta el 18 de agosto de 2026.