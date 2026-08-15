Netflix y Ricardo Darín arrasan con el éxito de casi 2 horas que no te puedes perder

Estrenada originalmente en 2010, Carancho cuenta con una duración de 1 hora y 46 minutos y propone un relato cargado de tensión, conflictos y drama. La película recibió elogios de la crítica y se consolidó como una de las producciones argentinas más reconocidas de los últimos años.

La trama sigue a un abogado especializado en accidentes de tránsito y a una médica de emergencias que se encuentran en medio de un oscuro entramado de intereses y corrupción. A partir de ese vínculo, la historia avanza entre situaciones cada vez más peligrosas que mantienen al espectador pendiente de la pantalla.