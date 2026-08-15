Cómo recibieron los hinchas de Godoy Cruz a Enzo Pérez en su vuelta al Gambarte con la camiseta de Maipú

Es una tarde especial en el Feliciano Gambarte por el regreso de Enzo Pérez defendiendo la camiseta del Deportivo Maipú y frente a Godoy Cruz en el choque entre equipos mendocinos por la Primera Nacional.
Enzo Pérez volvió a jugar en el Feliciano Gambarte y se reencontró con los hinchas de Godoy Cruz, pero con la camiseta del Deportivo Maipú
Es una tarde especial en el Feliciano Gambarte por el regreso de Enzo Pérez defendiendo la camiseta del Deportivo Maipú y frente a Godoy Cruz en el choque entre equipos mendocinos por la Primera Nacional.
El destino volvió a poner a Enzo frente al club que sirvió de trampolín en su exitosa carrera y en un escenario en el que había jugado como local por última vez hace más de 20 años.
Los hinchas locales asistieron en buen número al interzonal válido por la fecha 25 y la presencia del mediocampista de 40 años no pasó desapercibida, incluso hubo silbidos e insultos desde el momento en el que ingresó para hacer la entrada en calor.
Luego, al momento del ingreso de los dos equipos, el público tombino armó una fiesta impactante con bengalas, humo y banderas.
El sábado 18 de junio de 2005 fue la última vez Enzo Pérez jugó en el Feliciano Gambarte con la camiseta del Tomba. Fue ante Tiro Federal de Rosario por la última fecha del Clausura de la B Nacional ya que luego el Expreso hizo de local en el Malvinas Argentinas.
En 2006 Godoy Cruz alcanzó el ascenso a Primera en 2007 descendió al perder la Promoción con Huracán. Ese día (24 de junio del 2007) Enzo se despidió del fútbol mendocino para pasar a Estudiantes.
Mariano Torresi, uno de los jugadores que compartió con Enzo Pérez el ascenso de Godoy Cruz en el 2006, estuvo en el Gambarte para ver el duelo entre mendocinos.
Los seguidores del Cruzado organizaron un banderazo para darle aliento a su equipo horas antes del esperado partido ante Godoy Cruz.
Los hinchas del Cruzado se reunieron al mediodía el estadio Omar Higinio Sperdutti para despedir al plantel antes del choque frente al Tomba al que solo pudieron asistir dirigentes, encabezados por el flamante presidente Gabriel Viglianti, y allegados.
Por la fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional Godoy Cruz jugará el próximo viernes 21 a las 15 ante Acassuso, como visitante.
Deportivo Maipú jugará como local frente a Quilmes el domingo 23 a las 15.30.