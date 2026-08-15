Cómo recibieron los hinchas de Godoy Cruz a Enzo Pérez en su vuelta al Gambarte con la camiseta de Maipú

Luego, al momento del ingreso de los dos equipos, el público tombino armó una fiesta impactante con bengalas, humo y banderas.

La última vez de Enzo Pérez en el Gambarte con la camiseta del Tomba

El sábado 18 de junio de 2005 fue la última vez Enzo Pérez jugó en el Feliciano Gambarte con la camiseta del Tomba. Fue ante Tiro Federal de Rosario por la última fecha del Clausura de la B Nacional ya que luego el Expreso hizo de local en el Malvinas Argentinas.

En 2006 Godoy Cruz alcanzó el ascenso a Primera en 2007 descendió al perder la Promoción con Huracán. Ese día (24 de junio del 2007) Enzo se despidió del fútbol mendocino para pasar a Estudiantes.

Mariano Torresi, ex compañero de Enzo en el Tomba

Mariano Torresi, uno de los jugadores que compartió con Enzo Pérez el ascenso de Godoy Cruz en el 2006, estuvo en el Gambarte para ver el duelo entre mendocinos.

Banderazo de los hinchas del Deportivo Maipú

Los seguidores del Cruzado organizaron un banderazo para darle aliento a su equipo horas antes del esperado partido ante Godoy Cruz.

Los hinchas del Cruzado se reunieron al mediodía el estadio Omar Higinio Sperdutti para despedir al plantel antes del choque frente al Tomba al que solo pudieron asistir dirigentes, encabezados por el flamante presidente Gabriel Viglianti, y allegados.

Lo que viene para Godoy Cruz y el Deportivo Maipú

Por la fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional Godoy Cruz jugará el próximo viernes 21 a las 15 ante Acassuso, como visitante.

Deportivo Maipú jugará como local frente a Quilmes el domingo 23 a las 15.30.