Torneo Clausura: San Lorenzo logró una victoria necesaria en el Nuevo Gasómetro

La seguidilla motivó la reacción de los hinchas, quienes abuchearon a sus jugadores antes de empezar, mientras que en la semana algunos integrantes de la barra brava se reunieron con los jugadores y el cuerpo técnico, que encabeza Néstor Gorosito, para hablar sobre la crisis futbolística.

En medio de ese clima, San Lorenzo salió a jugar ante Unión, obligado a revertir la situación, que lo había dejado en los últimos peldaños de la Zona A.

El VAR invalidó un penal para el local

Sobre el final, el árbitro Rey Hilfer revisó un posible penal de Maizón Rodríguez, fue al VAR y desestimó la falta en favor de San Lorenzo, que ganó merecidamente, cortó la mala racha y ahora se ilusiona con otro panorama.

En la próxima fecha el equipo azulgrana visitará a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que Unión jugará en Mar del Plata contra Aldosivi.

Tigre y Aldosivi igualaron sin goles

En otro de los partidos que abrió la jornada de este sábado Aldosivi y Tigre empataron sin goles en Mar del Plata.

El Tiburón sigue en zona de descenso y sin poder ganar en el Torneo Clausura, y el Matador se mantiene 4to en la Zona B, dentro del lote de los que hoy se clasificarían a los playoffs.