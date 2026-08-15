Gobetto y Galardi, dos protagonistas del triunfazo del Deportivo Maipú frente a Godoy Cruz

Juan Pablo Gobetto y Nahuel Galardi fueron dos de los protagonistas del triunfazo del Deportivo Maipú ante Godoy Cruz, en el estadio Feliciano Gambarte, y con una remontada épica que se concretó en los minutos finales.
Juan Pablo Gobetto y Nahuel Galardi fueron dos de los protagonistas del triunfazo del Deportivo Maipú ante Godoy Cruz, en el estadio Feliciano Gambarte
Juan Pablo Gobetto y Nahuel Galardi fueron dos de los protagonistas del triunfazo del Deportivo Maipú ante Godoy Cruz, en el estadio Feliciano Gambarte, y con una remontada épica que se concretó en los minutos finales.
"Sabemos de Franco (Saccone) siempre que desborda llega, que gana, y siempre trato de estar cerca del área, por suerte quedó ahí", dijo Gobbeto, autor del gol de la victoria en el tiempo de descuento.
"Se disfruta más, por la forma, porque vinimos de visitantes, porque nos pudimos imponer y porque fue en el último minuto, obviamente, que tiene un sabor especial", dijo sonriente el delantero.
Para explicar el 2 a 1 el atacante de 30 años resaltó: "Sabemos bien a lo que jugamos, tenemos una identidad clara y lo pudimos plasmar acá. Arrancamos en desventaja, no nos volvimos locos y nos llevamos una merecida victoria".
"Llegué al límite, hicimos un trabajo grande con el cuerpo médico, y valió la pena", reconoció el futbolista en la zona mixta antes de referirse a la importancia que tuvo la victoria para Enzo Pérez, abucheado por los hinchas del Tomba: "Nosotros jugamos para él, él jugó para nosotros, y creo que se ve que este Maipú juega por el compañero, para el resultado del equipo, que es lo que nos lleva a cada uno para adelante. Es un placer compartir con él".
El tanto de la victoria llegó después de que el partido debió detenerse por el humo de los fuegos artificiales que lanzó la hinchada local y el goleador reconoció: "Fue un condimento especial por la victoria. Tengo varios conocidos hinchas de Godoy Cruz y les mando un saludo".
Para terminar, a la hora de ponerse objetivos, insistió: "Seguir sumando para para seguir afianzándonos en la clasificación al Reducido que es nuestro objetivo. Hay que seguir, ahora el domingo con Quilmes tenemos otra batalla".
"Sabíamos que la oportunidad la íbamos a tener. El primer tiempo quedó ajustado, estuvimos muy cerca del gol y teníamos que seguir con el mismo objetivo, con la misma idea de juego. Y llegó sobre el final, pero eso demuestra que nunca nos damos por vencidos", enfatizó el arquero del Cruzado Nahuel Galardi después del 2 a 1.
El guardavallas destacó: "La paciencia, la tranquilidad de cuando vos trabajás algo, que estás tranquilo, que las cosas van a salir a la larga o a la corta. Nos encontramos con el gol de ellos en el primer tiempo y nunca abandonamos la forma. Siempre tuvimos la personalidad de imponernos en el juego e ir para adelante.
Para Maipú, más allá del rival, los 3 puntos de visitante son claves: "Por más que sea contra este clásico, son muy importantes todos los triunfos. Más de visitantes, así es que nada, nos posicionamos mejor y nos vamos muy contentos".
Deportivo Maipú luchó hasta el final, tuvo su premio y Galardi lo reconoció: "Esa es la clave y de eso se trata un poco la vida. Siempre ir para adelante. Se nos puso un obstáculo, lo pasamos por encima y seguimos con nuestra idea de juego, así que estamos muy contentos".