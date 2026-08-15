Lo que viene para Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores y el Clausura

El ganador de cada llave se define por mayor cantidad de goles acumulados en ambos partidos. Si hay empate en el marcador global, no existe la regla del gol de visitante, por lo que la serie se define directamente mediante tiros penales.

Mientras que en el Clausura, el equipo azul visitará a Independiente de Avellaneda el sábado 22 de agosto a las 18.30, por la sexta fecha y el domingo 30 de agosto a las 21.30 se medirá con Racing, de local, por la séptima fecha del campeonato local.

Independiente Rivadavia -que venía de superar a Estudiantes de Río Cuarto de local- acumula siete unidades y está octavo en la Zona B, mientras que Belgrano lleva diez puntos y está segundo en la Zona B.

Por el momento la Lepra acumula 41 puntos y sigue liderando la tabla anual.

Lo que viene para Independiente Rivadavia