Lo que viene para Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores y el Clausura

La Lepra sigue con su agende apretada. Independiente Rivadavia perdió este sábado por 2 a 0 ante Belgrano, en Córdoba y debe hacerle frente a sus numerosos compromisos en la Copa Libertadores de América y el Torneo Clausura.
Independiente Rivadavia perdió este sábado por 2 a 0 ante Belgrano, en Córdoba y debe hacerle frente a sus numerosos compromisos
La Lepra sigue con su agende apretada. Independiente Rivadavia perdió este sábado por 2 a 0 ante Belgrano, en Córdoba y debe hacerle frente a sus numerosos compromisos en la Copa Libertadores de América y el Torneo Clausura.
Tras medirse con Belgrano, Independiente Rivadavia -que tuvo algunos suplentes este sábado ante el Pirata- recibirá al Fluminense, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido se jugará el próximo martes a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas. En el partido de ida jugado el martes pasado en el Maracaná ambos equipos empataron sin goles y por ello la Lepra debe ganar para pasar de fase.
El vencedor del duelo entre la Lepra y el Flu se medirá con el ganador de la serie que deben jugar Platense y Coquimbo Unido de Chile.
El ganador de cada llave se define por mayor cantidad de goles acumulados en ambos partidos. Si hay empate en el marcador global, no existe la regla del gol de visitante, por lo que la serie se define directamente mediante tiros penales.
Mientras que en el Clausura, el equipo azul visitará a Independiente de Avellaneda el sábado 22 de agosto a las 18.30, por la sexta fecha y el domingo 30 de agosto a las 21.30 se medirá con Racing, de local, por la séptima fecha del campeonato local.
Independiente Rivadavia -que venía de superar a Estudiantes de Río Cuarto de local- acumula siete unidades y está octavo en la Zona B, mientras que Belgrano lleva diez puntos y está segundo en la Zona B.
Por el momento la Lepra acumula 41 puntos y sigue liderando la tabla anual.