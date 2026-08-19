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Denunció una campaña miserable

Chiqui Tapia publicó una durísima carta defendiendo a la Selección contra todos: "Un mes de la mentira"

El 19 de julio se disputó la final de la Copa del Mundo y Chiqui Tapia, un mes después, se expresó en una contundente carta

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Chiqui Tapia publicó una dura carta a un mes de perder la final del Mundial.

Chiqui Tapia publicó una dura carta a un mes de perder la final del Mundial.

Un mes pasó de la final del Mundial 2026 que generó todo tipo de suspicacias entorno a un partido donde la Selección argentina no logró imponerse a un equipo que demostró por qué se consagraron con su segunda Copa del Mundo. Chiqui Tapia prefirió guardar silencio para publicar una carta donde cargó contra todos.

Así lo hizo en su cuenta oficial de X (ex Twitter) y dejó frases contundentes: "Sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones".

Chiqui Tapia sali&oacute; a defender a la Selecci&oacute;n argentina.

Chiqui Tapia salió a defender a la Selección argentina.

Chiqui Tapia pidió por las respuesta a las acusaciones

El escrito publicado por el presidente de la AFA apuntó fuertemente a los rumores generados tras la caída en el encuentro decisivo. Cuestionó lo que consideró "Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado".

Asimismo, remarcó con indignación que, tras el paso de las semanas, ninguno de los señalados salió a decir "nos equivocamos" ni a hacerse cargo del impacto de sus dichos.

Sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones. Sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones.

En esa misma línea, el dirigente remarcó que señalar sin fundamento y construir sospechas tiene un límite ético. Remarcó que ocultarse tras la exposición de las mentiras no borra el daño causado, sentenciando además que "de tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve".

No se vuelve de acusarlos de haberse entregado. No se vuelve de acusarlos de haberse entregado.

Para Tapia, la difamación pública hacia los futbolistas exige una retractación inmediata que no representa una concesión, sino un deber moral.

Chiqui Tapia tiene una cercana relaci&oacute;n con Lionel Messi.

Chiqui Tapia tiene una cercana relación con Lionel Messi.

Chiqui Tapia manifestó su apoyo incondicional al plantel

La carta continuó con un fuerte cuestionamiento ético hacia quienes impulsaron las versiones de entrega o desacato. En uno de los tramos más personales del descargo, interpeló directamente la conducta de los detractores cuestionando: "¿Cómo vuelven a sus casas después de haber hecho todo esto? ¿Cómo miran a sus hijos a los ojos y les hablan de honestidad, de respeto, de dignidad?".

Para finalizar, el presidente de la entidad madre del fútbol argentino ratificó el orgullo y la tranquilidad con la que conviven los integrantes de la delegación albiceleste.

Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa. Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa.

Aseguró que tanto los futbolistas como el cuerpo técnico y los colaboradores trabajaron con entrega absoluta y mantienen la frente en alto. Concluyó el comunicado respaldando la integridad del grupo con una frase contundente: "Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí.".

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