La probable formación de la Selección argentina vs. Burkina Faso: el once de Scaloni

La Selección argentina se enfrentará este sábado desde las 21 con Burkina Faso, en el Monumental, en el segundo amistoso de la fecha FIFA. En el primero de los partidos que se jugó en Córdoba, la Albiceleste se impuso a Bolivia por 4 a 0.
La Selección argentina se medirá este sábado desde las 21 con Burkina Faso, en el Monumental, en el segundo amistoso de la fecha FIFA
La Selección argentina se enfrentará este sábado desde las 21 con Burkina Faso, en el Monumental, en el segundo amistoso de la fecha FIFA. En el primero de los partidos que se jugó en Córdoba, la Albiceleste se impuso a Bolivia por 4 a 0.
El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, solo mantiene dos incógnitas en el 11 titular. Sin embargo, el once sería parecido al que venció cómodamente a los bolivianos con los goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel López.
Emiliano "Dibu" Martínez estará nuevamente en el arco del elenco subcampeón del mundo.
El lateral derecho volverá a ser Agustín Giay. El primer interrogante aparece en el lateral izquierdo, ya que todavía no está definido si jugará Román Vega (tuvo un buen partido ante el combinado del Altiplano) o Facundo Medina desde el comienzo.
La dupla central de la defensa estará integrada por dos indiscutidos, Lisandro Licha Martínez y Cristian Romero.
El doble cinco estará conformado por Exequiel Palacios (la rompió ante los bolivianos) y Alexis Mac Allister. Además, unos metros más adelante estará Nico Paz, quien viene de tener una magistral actuación contra Bolivia.
Del otro lado está la segunda incógnita, ya que habría una duda: Gianluca Prestianni o Matías Soulé.
Mientras que en la delantera no hay dudas, ya que Lautaro Martínez y Julián Álvarez son números puestos. Todo apunta a que se convertirán en la nueva dupla ofensiva de la Albiceleste tras la salida de Lionel Messi, que se despedirá de la Selección el martes próximo a las 20 ante Benín.
Así formará la Selección argentina contra Burkina Faso: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni o Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.