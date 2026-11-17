Además, resaltó el nivel de la línea defensiva de la Selección de Paraguay frente a seleccionados de jerarquía internacional: "Japón chocó contra una de las fortalezas que nosotros tenemos, que es nuestra defensa. Para mí, es una de las mejores del mundo. Quebrar a la defensa de Paraguay es muy complejo; le costó a Alemania, a Francia, a Turquía, a Brasil y a Argentina".

Alfaro también valoró el envión anímico que significó su buena performance en la Copa del Mundo: "Es un año histórico, más allá de los resultados que se dieron en la continuidad. Paraguay volvió a un Mundial después de 16 años, una ausencia muy dura y dolorosa para el país".

"El primer desafío era volver y el segundo, hacerlo de manera competitiva, tratando de jugar de igual a igual contra todos los rivales", añadió. Acto seguido, sumó que estas victorias "son consecuencia de la confianza que adquirieron los jugadores después de la cita mundialista" y brindan "una frescura para saber que tienen potencial para ganar cada partido, por más complejo que sea".

Por último, el DT advirtió que el nivel actual no representa el límite del plantel: "Se termina un año hermoso, un año histórico, pero creo que está lejos del techo que pretendemos. Para mí, es una plataforma, un punto de partida. La Selección es el producto del fútbol de Paraguay. Necesitamos que esa revolución que estamos tratando de impulsar la consigamos entre todos".