Boca atraviesa un cierre de temporada sumamente exigente, con múltiples frentes abiertos y definiciones cruciales en el horizonte. Más allá de esto, Juan Román Riquelme ya comienza a proyectar el armado del plantel para la próxima temporada, y ha surgido un nombre de jerarquía internacional: Nicolás Tagliafico.
¿Boca rompe el mercado?: Riquelme piensa en un campeón del mundo ante la posible salida de una figura
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya planifica el próximo mercado de pases, que podría veni con una sorpresa
Según informó TyC Sports, el lateral izquierdo campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América con la Selección argentina aparece en el radar de la dirigencia azul y oro. El club se prepara ante la inminente posibilidad de recibir ofertas millonarias desde el exterior por Lautaro Blanco, una de las máximas figuras del equipo.
El motivo por el que Boca apunta a Nicolás Tagliafico
El extraordinario presente de Lautaro Blanco, quien se consolidó como una pieza indiscutida en el lateral izquierdo, habría despertado el interés de importantes clubes europeos. Ante este escenario, Juan Román Riquelme busca anticiparse a los hechos para no quedarse sin titular en un puesto clave.
Nicolás Tagliafico pica en punta como el reemplazante ideal para jerarquizar la defensa de Boca. Actualmente, el defensor de 34 años milita en el Olympique de Lyon de Francia, institución con la que tiene contrato vigente hasta junio de 2027.
Si bien hasta el momento no existen negociaciones formales ni ofertas concretas sobre la mesa por Blanco, el nombre del ex Independiente ya genera fuerte expectativa en el Xeneize.
Una vieja deuda de Arruabarrena en el Xeneize
El posible desembarco de Nicolás Tagliafico en Boca Juniors tiene además un condimento especial que se remonta más de una década atrás. En 2014, durante su primera etapa como entrenador del club, Rodolfo Arruabarrena había pedido expresamente su contratación cuando el lateral brillaba en Banfield.
En aquella oportunidad, según detalló TyC Sports, una diferencia económica cercana a los 500 mil dólares terminó frustrando la operación y el futbolista recaló finalmente en Independiente. Hoy, doce años después, el destino vuelve a cruzar sus caminos y Riquelme analiza dar el golpe en el mercado.
En pocas palabras
- Boca Juniors: la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme planifica el mercado de pases con la posible llegada de Nicolás Tagliafico.
- Nicolás Tagliafico: el defensor campeón del mundo aparece en el radar de Boca ante la posible salida de Lautaro Blanco, titular actual.
- Mercado de pases: el club busca anticiparse a ofertas por Blanco y considera a Tagliafico, cuyo fichaje ya había sido intentado en 2014.