Nicolás Tagliafico pica en punta como el reemplazante ideal para jerarquizar la defensa de Boca. Actualmente, el defensor de 34 años milita en el Olympique de Lyon de Francia, institución con la que tiene contrato vigente hasta junio de 2027.

Los buenos rendimientos de Blanco despertaron el interés de grandes clubes.

Si bien hasta el momento no existen negociaciones formales ni ofertas concretas sobre la mesa por Blanco, el nombre del ex Independiente ya genera fuerte expectativa en el Xeneize.

Una vieja deuda de Arruabarrena en el Xeneize

El posible desembarco de Nicolás Tagliafico en Boca Juniors tiene además un condimento especial que se remonta más de una década atrás. En 2014, durante su primera etapa como entrenador del club, Rodolfo Arruabarrena había pedido expresamente su contratación cuando el lateral brillaba en Banfield.

En aquella oportunidad, según detalló TyC Sports, una diferencia económica cercana a los 500 mil dólares terminó frustrando la operación y el futbolista recaló finalmente en Independiente. Hoy, doce años después, el destino vuelve a cruzar sus caminos y Riquelme analiza dar el golpe en el mercado.