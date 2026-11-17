De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará vencer a su par de Costa Rica para cerrar este intenso 2026, donde se destaca la final alcanzada en el Mundial 2026, con una sonrisa.

De cara a esta presentación, la gran incógnita pasa por el lateral izquierdo de la defensa, que podría ser ocupado por Nicolás Tagliafico o Román Vega. Además, se destacan los posibles ingresos de Agustín Giay en el lateral derecho y de Matías Soulé y Gianluca Prestianni en la delantera.

Costa Rica, por su parte, viene de tener una muy floja actuación en su último encuentro, en el que cayó 2-0 frente a Ecuador.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico/Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni.

Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora, Josimar Alcócer; Kenyel Michel y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.