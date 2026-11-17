Con el aumento de las temperaturas y la llegada de los días más cálidos, es muy común empezar a notar una mayor presencia de arañas en casa. Estos arácnidos buscan lugares oscuros, tranquilos y frescos para refugiarse, como los rincones del techo, detrás de los cuadros, adentro del placard o debajo de la cama. Además, entran siguiendo el rastro de otros insectos chicos que les sirven de alimento.
Cómo mantener a las arañas lo más lejos posible de tu casa con un repelente casero
Con la llegada del calor y la humedad aumentan los insectos en el hogar. Con ingredientes económicos que tenés en la cocina podés armar repelentes naturales para puertas, ventanas y rincones
Si bien la gran mayoría de las especies domésticas son inofensivas y hasta ayudan a controlar mosquitos y moscas, nadie quiere tener telarañas en el living ni llevarse un susto al correr un mueble. Para evitar el uso de insecticidas químicos fuertes -especialmente si hay chicos o mascotas en el hogar-, existen trucos caseros para ahuyentar arañas que funcionan como una barrera olfativa natural muy efectiva.
Por qué funcionan los repelentes caseros contra las arañas
A diferencia de otros insectos, las arañas no tienen antenas ni nariz: perciben los olores y los sabores a través de sensores diminutos ubicados en sus patas.
Cuando caminan sobre una superficie tratada con sustancias ácidas, mentoladas o cítricas, sus receptores se saturan al instante. Ese estímulo les resulta tan molesto e invasivo que dan media vuelta y buscan otro lugar lejos de esa zona, sin necesidad de matarlas ni llenar la casa de aerosoles tóxicos.
Los 3 mejores trucos caseros para ahuyentar arañas de tu casa
Para mantener los ambientes libres de telarañas, podés preparar cualquiera de estas tres fórmulas económicas con productos básicos de la alacena:
- El spray de vinagre blanco y agua: Es el clásico infalible de la limpieza del hogar. El ácido acético del vinagre de alcohol es insoportable para los arácnidos. Solo tenés que mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua en un pulverizador limpio y rociar las zonas de paso.
- El truco de la menta: El aroma intenso del mentol es uno de los repelentes naturales más potentes. Podés colocar 15 gotas de aceite esencial de menta en una botella con medio litro de agua y unas gotitas de detergente (para que el aceite se mezcle bien). Si no tenés aceite esencial, prepará una infusión bien concentrada hirviendo hojas de menta fresca o saquitos de té de menta, dejala enfriar y pasala a un rociador.
- Cáscaras de cítricos (limón o naranja): Las arañas detestan los aceites esenciales de los cítricos. Un truco muy sencillo consiste en frotar la parte exterior de la cáscara de limón o naranja directamente sobre los marcos de las ventanas, los zócalos y el umbral de las puertas. También podés dejar cáscaras frescas escondidas detrás de los muebles del dormitorio.
Paso a paso: cómo y dónde aplicar el repelente para blindar los ambientes
De nada sirve tirar producto al aire en el medio del comedor. Para que el repelente casero para arañas funcione de verdad, hay que aplicarlo de forma estratégica en los puntos de entrada:
- Limpiá primero las telarañas existentes: Antes de rociar, pasá un plumero o la aspiradora por las esquinas del techo, detrás de las cortinas y debajo de los sillones para quitar los hilos viejos y posibles sacos de huevos.
- Rociá todas las aberturas: Pulverizá la mezcla de vinagre o menta sobre los marcos de las ventanas, las persianas, los mosquiteros y los bordes de las puertas que dan al patio o balcón.
- Cubrí zócalos y rincones oscuros: Aplicá el spray a lo largo de los zócalos de toda la casa, detrás de la heladera, debajo de la bacha de la cocina y alrededor del respaldo de la cama.
- Renová la aplicación cada semana: Como son ingredientes naturales que se evaporan con el correr de los días, conviene volver a rociar las aberturas una vez cada 7 o 10 días para mantener activo el efecto barrera.
4 hábitos clave para evitar que las arañas entren y hagan nido
Además de usar repelentes naturales, cambiar pequeñas costumbres cotidianas reduce drásticamente la aparición de arañas en el hogar:
- Apagá las luces exteriores innecesarias: Las lámparas del patio o de la entrada atraen polillas, mosquitos y cascarudos durante la noche. Donde hay abundancia de bichos voladores, las arañas se instalan rápido para cazar.
- No acumules cajas de cartón ni pilas de cosas: El cartón corrugado, los diarios viejos, la leña y la ropa amontonada en el piso son el escondite favorito de especies peligrosas como la araña de rincón. Guardá todo en cajas plásticas cerradas y mantené los placares ordenados.
- Revisá y sacudí la ropa y el calzado: Como medida de prevención cotidiana, sacudí siempre las zapatillas, las toallas colgadas y las prendas que estuvieron guardadas mucho tiempo antes de ponértelas.
- Colocá burletes y repará grietas: Sellar las hendijas en las paredes y poner burletes de goma debajo de las puertas exteriores cierra la principal vía de ingreso desde el jardín hacia adentro de la vivienda.
En pocas palabras
- Repelentes caseros: Vinagre, menta y cítricos ahuyentan arañas por sus aromas penetrantes.
- Aplicación estratégica: Rociar aberturas, zócalos y rincones ayuda a crear una barrera olfativa.
- Prevención: Apagar luces exteriores, ordenar, revisar ropa y sellar grietas reduce su aparición.