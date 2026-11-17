Cuando caminan sobre una superficie tratada con sustancias ácidas, mentoladas o cítricas, sus receptores se saturan al instante. Ese estímulo les resulta tan molesto e invasivo que dan media vuelta y buscan otro lugar lejos de esa zona, sin necesidad de matarlas ni llenar la casa de aerosoles tóxicos.

Los 3 mejores trucos caseros para ahuyentar arañas de tu casa

Para mantener los ambientes libres de telarañas, podés preparar cualquiera de estas tres fórmulas económicas con productos básicos de la alacena:

El spray de vinagre blanco y agua: Es el clásico infalible de la limpieza del hogar. El ácido acético del vinagre de alcohol es insoportable para los arácnidos. Solo tenés que mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua en un pulverizador limpio y rociar las zonas de paso.

Es el clásico infalible de la limpieza del hogar. El ácido acético del es insoportable para los arácnidos. Solo tenés que mezclar en un pulverizador limpio y rociar las zonas de paso. El truco de la menta: El aroma intenso del mentol es uno de los repelentes naturales más potentes. Podés colocar 15 gotas de aceite esencial de menta en una botella con medio litro de agua y unas gotitas de detergente (para que el aceite se mezcle bien). Si no tenés aceite esencial, prepará una infusión bien concentrada hirviendo hojas de menta fresca o saquitos de té de menta, dejala enfriar y pasala a un rociador.

El aroma intenso del mentol es uno de los repelentes naturales más potentes. Podés colocar en una botella con medio litro de agua y unas gotitas de detergente (para que el aceite se mezcle bien). Si no tenés aceite esencial, prepará una infusión bien concentrada hirviendo hojas de menta fresca o saquitos de té de menta, dejala enfriar y pasala a un rociador. Cáscaras de cítricos (limón o naranja): Las arañas detestan los aceites esenciales de los cítricos. Un truco muy sencillo consiste en frotar la parte exterior de la cáscara de limón o naranja directamente sobre los marcos de las ventanas, los zócalos y el umbral de las puertas. También podés dejar cáscaras frescas escondidas detrás de los muebles del dormitorio.

Paso a paso: cómo y dónde aplicar el repelente para blindar los ambientes

De nada sirve tirar producto al aire en el medio del comedor. Para que el repelente casero para arañas funcione de verdad, hay que aplicarlo de forma estratégica en los puntos de entrada:

Limpiá primero las telarañas existentes: Antes de rociar, pasá un plumero o la aspiradora por las esquinas del techo, detrás de las cortinas y debajo de los sillones para quitar los hilos viejos y posibles sacos de huevos.

Antes de rociar, pasá un plumero o la aspiradora por las esquinas del techo, detrás de las cortinas y debajo de los sillones para quitar los hilos viejos y posibles sacos de huevos. Rociá todas las aberturas: Pulverizá la mezcla de vinagre o menta sobre los marcos de las ventanas, las persianas, los mosquiteros y los bordes de las puertas que dan al patio o balcón.

Pulverizá la mezcla de vinagre o menta sobre los que dan al patio o balcón. Cubrí zócalos y rincones oscuros: Aplicá el spray a lo largo de los zócalos de toda la casa, detrás de la heladera, debajo de la bacha de la cocina y alrededor del respaldo de la cama.

Aplicá el spray a lo largo de los zócalos de toda la casa, detrás de la heladera, debajo de la bacha de la cocina y alrededor del respaldo de la cama. Renová la aplicación cada semana: Como son ingredientes naturales que se evaporan con el correr de los días, conviene volver a rociar las aberturas una vez cada 7 o 10 días para mantener activo el efecto barrera.

4 hábitos clave para evitar que las arañas entren y hagan nido

Además de usar repelentes naturales, cambiar pequeñas costumbres cotidianas reduce drásticamente la aparición de arañas en el hogar: