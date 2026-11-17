Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

A dónde y a qué hora es el corte de agua este martes

Bahía Blanca: hay trabajos programados en la red de agua para este martes.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio se llevarán a cabo trabajos programados para la mejora del mismo. Por eso este martes 17, hay tareas en la intersección de las calles Juan Molina y Vieytes, en el marco de la obra Recambios de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas en Bahía Blanca.