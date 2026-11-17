Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este martes 17 de noviembre de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua por tiempo indefinido deja sin servicio varias zonas: a dónde y qué hora
ABSA informó de un corte de agua para este martes y se verá afectado el servicio en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
A dónde y a qué hora es el corte de agua este martes
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio se llevarán a cabo trabajos programados para la mejora del mismo. Por eso este martes 17, hay tareas en la intersección de las calles Juan Molina y Vieytes, en el marco de la obra Recambios de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas en Bahía Blanca.
Hasta la finalización de las tareas estará afectado el suministro para los usuarios ubicados en calle Vieytes desde Holdich hasta Charlone y los de Juan Molina- Salta entre Vieytes y Zelarrayán.
Qué hacer ante una falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- ABSA anuncia corte: el martes 17 de noviembre habrá un corte de agua por mantenimiento en Bahía Blanca.
- Zonas afectadas: el servicio se verá interrumpido en calles específicas de Bahía Blanca, como Juan Molina y Vieytes.
- Recomendaciones: se aconseja almacenar agua y usarla de forma racional durante la interrupción del suministro.