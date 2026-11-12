Corte de agua por más de 15 horas: qué zonas podrían quedarse sin servicio

Estas acciones modificarán la operatividad de las Estaciones Elevadoras Tres de Febrero y Morón, por lo que el servicio de agua potable podría verse afectado en algunas zonas del oeste del AMBA desde las 22:00 hs de este jueves 12 de noviembre hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente en algunas localidades:

Tres de Febrero

Hurlingham

Morón

Ituzaingó

Merlo

Zona norte de La Matanza

Ante los cortes, hay que hacer un uso responsable del agua potable mientras se desarrollen las tareas.

El propósito de estos trabajos es mejorar la eficiencia del servicio y asegurar los estándares de calidad en la red de distribución de agua potable; sin embargo el agua se normalizará progresivamente.

Qué hacer ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.