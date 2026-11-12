Agua y Saneamientos Argentinos S.A. anunció un corte de agua a partir de este jueves 12 de noviembre de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan el área afectada y los horarios correspondientes.
Corte de agua por más de 15 horas: qué zonas podrían quedarse sin servicio
Se realizará un nuevo operativo de Inspección de Ríos Subterráneos en el Oeste del AMBA y habrá un corte de agua a partir de hoy
Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina, dedicada a la prestación de servicios de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.
Corte de agua: qué zonas de Buenos Aires están afectadas
Con el objetivo de asegurar el correcto estado del sistema de distribución de agua potable, se realizará un nuevo operativo del Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2026. Este jueves por la noche se hará la inspección del tramo “Saavedra - Morón” para evaluar la situación estructural del río subterráneo y verificar que se encuentre en óptimas condiciones para su funcionamiento.
Estas acciones modificarán la operatividad de las Estaciones Elevadoras Tres de Febrero y Morón, por lo que el servicio de agua potable podría verse afectado en algunas zonas del oeste del AMBA desde las 22:00 hs de este jueves 12 de noviembre hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente en algunas localidades:
- Tres de Febrero
- Hurlingham
- Morón
- Ituzaingó
- Merlo
- Zona norte de La Matanza
El propósito de estos trabajos es mejorar la eficiencia del servicio y asegurar los estándares de calidad en la red de distribución de agua potable; sin embargo el agua se normalizará progresivamente.
Qué hacer ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.
En pocas palabras
- Corte de agua: se realizará un operativo de Inspección de Ríos Subterráneos en el Oeste y Sur del AMBA.
- Zonas afectadas: Tres de Febrero, Hurlingham, Morón, Ituzaingó, Merlo y Zona norte de La Matanza.
- Duración: el corte será desde este jueves 12 de noviembre de 2026 por la noche hasta la tarde del viernes.