Por qué a los habitantes de Buenos Aires se los llama "porteños" y qué significa

El término "porteño" es el gentilicio usado para nombrar a las personas que nacen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque a simple vista no tiene una similitud fonética directa con el nombre de la capital argentina, su origen histórico y su significado están relacionados al desarrollo de su puerto y a su ubicación geográfica a orillas del Río de la Plata.

Porteños significa "que vive en el puerto"

Esta denominación se remonta a la segunda fundación de la ciudad, realizada el 11 de junio de 1580 por Juan de Garay. En aquel momento, el asentamiento fue bautizado oficialmente como "Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre". Entonces, la palabra "puerto" estuvo presente en la identidad institucional y territorial de la urbe desde sus inicios.