Modus operandi de una estafa novedosa: pedía escanear ojos y abría cuentas de billeteras virtuales

La funcionaria judicial detenida por las estafas.

El beneficio que recibió la funcionaria estafadora

Los abogados defensores mencionaron que la ex funcionaria judicial “tampoco está recibiendo la medicación necesaria para su correcto tratamiento” y que se trata de una paciente con “antecedentes de ansiedad e ideación suicida”, lo que “representa una emergencia psiquiátrica que requiere atención médica inmediata”.

Tras el análisis, la Justicia decidió otorgarle la prisión domiciliaria a la encartada con control de monitoreo electrónico (pulsera y GPS) y con el seguimiento periódico del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires.

Según confirmaron de forma oficial, se impuso como obligación especial “abstenerse de mantener contacto directo o indirecto -personal, telefónico, electrónico, por redes sociales, servicios de mensajería o interpósita persona- con las víctimas de las estafas, testigos individualizados y los restantes imputados”.

La mujer cometía las estafas mediante Mercado Pago.

Una modalidad de estafa inédita

La causa se conoció a mediados de agosto de este año, cuando se acusó a Albertina Mangini de presuntamente ofrecer dinero a cambio de escanear ojos para abrir luego cuentas en billeteras virtuales y mover dinero procedente del juego clandestino. El monto sospechado de los movimientos de dinero ilegal equivale a unos $27.000 millones, equivalente a casi 18 millones de dólares.

La acusación investiga los delitos de asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos, lavado de activos agravado por la habitualidad. Junto a la funcionaria fueron detenidos Ignacio Leonel Marchioni y Mauro Perrota.

Se explicó que, con el avance de la pesquisa, el juez Catriel Taubenschlag entendió que no se encontraron elementos suficientes para imputarle maniobras autónomas de lavado de activos en esas estafas.