Quién es el hombre que falleció tras una tragedia desatada al ser aplastado por una avalancha de maíz

Tragedia en Buenos Aires: quién era la víctima del fatal accidente

Con el correr de las horas, la noticia causó un profundo dolor entre los vecinos de Roberts al confirmarse que la víctima era Fernando Fernández, un hombre de 32 años muy conocido en la zona.

Fernández era oriundo de la misma localidad donde ocurrió la tragedia y era padre de dos pequeños niños, de 5 y 2 años. El accidente dejó desolada a su familia y generó una ola de consternación en la comunidad local.

Cómo ocurrió la tragedia en el silo

Según informaron fuentes policiales de la Subcomisaría de Roberts, la tragedia se desencadenó cuando el trabajador se encontraba dentro de un silo ubicado en la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Belgrano.

En determinado momento, Fernández intentó destrabar una boquilla de descarga de la estructura. Fue allí cuando una enorme cantidad de maíz cedió de forma abrupta sobre él, sepultándolo en cuestión de segundos y dejándolo completamente atrapado sin posibilidad de escape.

A partir del accidente, la Justicia inició una causa caratulada como "Homicidio culposo". Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Ayudantía Fiscal de Lincoln y la UFIJ de turno del Departamento Judicial de Junín, quienes ordenaron peritajes a la Policía Científica para esclarecer las responsabilidades en torno a la seguridad en el predio laboral.