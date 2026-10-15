Un trágico accidente laboral conmocionó el pasado lunes la tranquilidad de la localidad de Roberts, en el partido bonaerense de Lincoln, provincia de Buenos Aires. La jornada transcurría con normalidad en una planta cerealera ubicada en el predio ferroviario cuando un imprevisto terminó en tragedia.
Quién es el hombre que falleció tras una tragedia desatada al ser aplastado por una avalancha de maíz
Un operario de 32 años, padre de dos hijos, murió al ser víctima de una tragedia tras ser aplastado por maíz en un silo de la provincia de Buenos Aires
El accidente ocurrió mientras un operario realizaba tareas operativas rutinarias dentro de la estructura metálica utilizada para el acopio de granos. En medio de esas labores, un rápido e imprevisto desplazamiento de carga atrapó al trabajador, dejándolo aprisionado bajo toneladas de grano.
A pesar de la rápida llegada de los Bomberos Voluntarios y de las desesperadas maniobras de reanimación practicadas en el lugar, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Lincoln, donde ingresó sin vida.
Tragedia en Buenos Aires: quién era la víctima del fatal accidente
Con el correr de las horas, la noticia causó un profundo dolor entre los vecinos de Roberts al confirmarse que la víctima era Fernando Fernández, un hombre de 32 años muy conocido en la zona.
Fernández era oriundo de la misma localidad donde ocurrió la tragedia y era padre de dos pequeños niños, de 5 y 2 años. El accidente dejó desolada a su familia y generó una ola de consternación en la comunidad local.
Cómo ocurrió la tragedia en el silo
Según informaron fuentes policiales de la Subcomisaría de Roberts, la tragedia se desencadenó cuando el trabajador se encontraba dentro de un silo ubicado en la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Belgrano.
En determinado momento, Fernández intentó destrabar una boquilla de descarga de la estructura. Fue allí cuando una enorme cantidad de maíz cedió de forma abrupta sobre él, sepultándolo en cuestión de segundos y dejándolo completamente atrapado sin posibilidad de escape.
A partir del accidente, la Justicia inició una causa caratulada como "Homicidio culposo". Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Ayudantía Fiscal de Lincoln y la UFIJ de turno del Departamento Judicial de Junín, quienes ordenaron peritajes a la Policía Científica para esclarecer las responsabilidades en torno a la seguridad en el predio laboral.
En pocas palabras
- Tragedia laboral: Un operario de 32 años murió aplastado por maíz en un silo de Buenos Aires.
- Detalles del accidente: El operario quedó atrapado bajo toneladas de grano mientras realizaba tareas rutinarias en la planta cerealera.
- Investigación en curso: La Justicia inició una causa por homicidio culposo para esclarecer las responsabilidades en la seguridad del predio.