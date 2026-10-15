La tragedia de un hombre que murió al ser atropellado por su propia camioneta

De acuerdo con las primeras informaciones del accidente, el episodio se produjo minutos antes de las 13 horas cuando el jubilado mayor puso en marcha camioneta. Por razones que los peritos de la Policía provincial aún intentan esclarecer, la camioneta experimentó un desplazamiento imprevisto y terminó atropellando a su dueño.

Tragedia en El Calafate: las lesiones terminaron con su vida

Tras el impacto de la camioneta sobre el jubilado, personal de los servicios de emergencia acudió rápidamente al lugar para brindarle las primeras atenciones. Sin embargo, dada la gravedad de los golpes y lesiones sufridas, el jubilado fue trasladado de urgencia al Hospital SAMIC de El Calafate, donde falleció a las pocas horas pese a las maniobras realizadas por los médicos del centro de salud.