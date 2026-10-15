Una lamentable tragedia conmocionó el martes a la localidad de El Calafate, provincia de Santa Cruz. Un hombre de 86 años perdió la vida tras ser embestido por su propia camioneta en pleno centro de la villa turística y el dolor se apoderó de todo su círculo íntimo.
La tragedia de un hombre que murió al ser atropellado por su propia camioneta
El jubilado intentaba poner en marcha su camioneta cuando el vehículo se desplazó imprevistamente y provocó la tragedia
De acuerdo con las primeras informaciones del accidente, el episodio se produjo minutos antes de las 13 horas cuando el jubilado mayor puso en marcha camioneta. Por razones que los peritos de la Policía provincial aún intentan esclarecer, la camioneta experimentó un desplazamiento imprevisto y terminó atropellando a su dueño.
Tragedia en El Calafate: las lesiones terminaron con su vida
Tras el impacto de la camioneta sobre el jubilado, personal de los servicios de emergencia acudió rápidamente al lugar para brindarle las primeras atenciones. Sin embargo, dada la gravedad de los golpes y lesiones sufridas, el jubilado fue trasladado de urgencia al Hospital SAMIC de El Calafate, donde falleció a las pocas horas pese a las maniobras realizadas por los médicos del centro de salud.
Las autoridades policiales iniciaron una investigación de oficio para determinar las causas exactas por las cuales la camioneta avanzó sorpresivamente y provocó la tragedia. Por el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis respecto de la mecánica del fatal accidente.
En pocas palabras
- Tragedia en El Calafate: Un jubilado de 86 años falleció tras ser atropellado por su propia camioneta.
- Circunstancias del accidente: El vehículo se desplazó imprevistamente al ser puesto en marcha, embistiendo al hombre.
- Investigación en curso: Las autoridades policiales buscan determinar las causas exactas del fatal suceso.