En la comunidad salteña de San José de Yacuy, un niño de 12 años y su perro murieron electrocutados al tocar un cable suelto en la calle. La tragedia causó gran tristeza e indignación por los reiterados pedidos de mantenimiento y se investiga si el tendido eléctrico pertenecía a una empresa de telecomunicaciones.
Salta: un niño de 12 años y su perro murieron electroctrocutados por un cable suelto
Un conmovedor hecho tuvo lugar en el norte del país el 26 de noviembre y revivió las denuncias vecinales por la falta de mantenimiento en los servicios públicos. El trágico episodio ocurrió en la comunidad de San José de Yacuy, ubicada entre Tartagal y Aguaray, en el departamento General San Martín, Salta.
La víctima fue identificada como Leo, un niño de 12 años que estaba jugando en la calle alrededor de las 15 horas cuando entró en contacto con un cable electrificado. La descarga eléctrica resultó fatal de manera inmediata tanto para el menor como para su mascota.
Ante la emergencia, efectivos de la policía local, personal de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (EDESA) y cuadrillas de la Municipalidad de Tartagal acudieron al lugar para asegurar la zona e iniciar las primeras pericias.
Según la principal hipótesis que se investiga, el cable suelto pertenecería a una empresa de telecomunicaciones que usaba los postes del alumbrado público y de la distribuidora eléctrica, y habría quedado energizado tras entrar en contacto directo con las redes de energía. Sin embargo, la masiva acumulación de cables sobre el poste dificulta determinar a qué firma corresponde cada tramo.
La muerte del niño y su perro provocó una profunda indignación entre las personas de la zona, quienes afirmaron que venían reclamando desde hacía tiempo por el recambio de luminarias, la reparación del tendido y el arreglo de las calles.
Según cuenta TN, los vecinos exigieron una inspección integral inmediata de todas las instalaciones eléctricas para detectar otros cables riesgosos y evitar que se repita un hecho fatal de estas características.
En pocas palabras
- Tragedia en Salta: un niño de 12 años y su perro murieron electrocutados por un cable suelto en la vía pública.
- Causa investigada: se presume que el cable pertenecía a una empresa de telecomunicaciones y entró en contacto con la red eléctrica.
- Indignación vecinal: los habitantes reclaman mantenimiento de servicios públicos tras el fatal suceso.