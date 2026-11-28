Ante la emergencia, efectivos de la policía local, personal de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (EDESA) y cuadrillas de la Municipalidad de Tartagal acudieron al lugar para asegurar la zona e iniciar las primeras pericias.

Según la principal hipótesis que se investiga, el cable suelto pertenecería a una empresa de telecomunicaciones que usaba los postes del alumbrado público y de la distribuidora eléctrica, y habría quedado energizado tras entrar en contacto directo con las redes de energía. Sin embargo, la masiva acumulación de cables sobre el poste dificulta determinar a qué firma corresponde cada tramo.

Imagen ilustrativa.

La muerte del niño y su perro provocó una profunda indignación entre las personas de la zona, quienes afirmaron que venían reclamando desde hacía tiempo por el recambio de luminarias, la reparación del tendido y el arreglo de las calles.

Según cuenta TN, los vecinos exigieron una inspección integral inmediata de todas las instalaciones eléctricas para detectar otros cables riesgosos y evitar que se repita un hecho fatal de estas características.