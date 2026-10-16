Una tragedia doméstica conmovió a la provincia de Formosa y encendió nuevamente las alarmas sobre los peligros de las instalaciones eléctricas en el hogar. Un adolescente de 14 años perdió la vida tras sufrir una descarga fatal en el baño de su casa, donde su madre lo encontró tendido e inconsciente.
La tragedia del adolescente que murió electrocutado: su mamá lo encontró tirado en el baño
La madre encontró a su hijo sin vida en el baño de su casa, desencadenando la intervención policial para esclarecer la tragedia
La tragedia se registró en una casa ubicada en el barrio Primero de Mayo, en la ciudad de Clorinda. Según indicaron fuentes policiales, todo ocurrió durante la tarde del miércoles cuando el menor ingresó descalzo al baño de la casa, donde se encontraba funcionando un lavarropas semiautomático.
Tragedia en Formosa: su mamá lo encontró tirado en el baño
La mamá del adolescente, al advertir la ausencia de su hijo, ingresó al baño y se topó con la estremecedora escena: el joven estaba sobre el suelo sin responder a los estímulos.
Desesperada, la familia pidió auxilio y trasladó al menor de urgencia hacia el Hospital Dr. Cruz Felipe Arnedo, donde ingresó cerca de las 18:50 sin signos vitales. Pese a las intensas maniobras de reanimación practicadas por el equipo médico, no lograron salvarle la vida.
Un alargue pelado y el resultado forense de la tragedia
Tras la confirmación de la muerte, desde la guardia del hospital aseguraron que el adolescente presentaba una lesión en la muñeca derecha compatible con la entrada de una descarga eléctrica.
Ante esto, tomó intervención la jueza de Instrucción y Correccional en turno, Dra. Mariela Isabel Portales, quien ordenó el trabajo de los efectivos de la Subcomisaría Primero de Mayo y de la Delegación de Policía Científica.
Durante la inspección de la casa, los peritos descubrieron la falla que provocó el desenlace fatal: el lavarropas estaba alimentado a través de un alargue eléctrico en malas condiciones, cuyo cable tenía un tramo que estaba pelado y permanecía en contacto directo con una repisa metálica.
Posteriormente, la autopsia practicada en la Morgue Judicial confirmó que la causa eficiente del deceso fue un "paro cardiorrespiratorio por electrocución".
En pocas palabras
- Tragedia en Formosa: Un adolescente de 14 años murió electrocutado en su hogar.
- Causa del deceso: Un alargue en mal estado conectado a un lavarropas provocó la descarga fatal.
- Investigación policial: La autopsia confirmó paro cardiorrespiratorio por electrocución como causa de muerte.