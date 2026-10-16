La tragedia del adolescente que murió electrocutado: su mamá lo encontró tirado en el baño

Desesperada, la familia pidió auxilio y trasladó al menor de urgencia hacia el Hospital Dr. Cruz Felipe Arnedo, donde ingresó cerca de las 18:50 sin signos vitales. Pese a las intensas maniobras de reanimación practicadas por el equipo médico, no lograron salvarle la vida.

Un alargue pelado y el resultado forense de la tragedia

Tras la confirmación de la muerte, desde la guardia del hospital aseguraron que el adolescente presentaba una lesión en la muñeca derecha compatible con la entrada de una descarga eléctrica.

Ante esto, tomó intervención la jueza de Instrucción y Correccional en turno, Dra. Mariela Isabel Portales, quien ordenó el trabajo de los efectivos de la Subcomisaría Primero de Mayo y de la Delegación de Policía Científica.

Durante la inspección de la casa, los peritos descubrieron la falla que provocó el desenlace fatal: el lavarropas estaba alimentado a través de un alargue eléctrico en malas condiciones, cuyo cable tenía un tramo que estaba pelado y permanecía en contacto directo con una repisa metálica.

Posteriormente, la autopsia practicada en la Morgue Judicial confirmó que la causa eficiente del deceso fue un "paro cardiorrespiratorio por electrocución".