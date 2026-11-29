Una vaca escapó del camión que la llevaba al matadero, nadó en un lado y resistió 4 semanas
El 23 de enero, cuando los trabajadores intentaban subirla a un camión para llevarla al matadero, el animal se soltó, atravesó una cerca metálica y corrió hacia un lago. Después se lanzó al agua y nadó hasta una de sus islas. Durante la huida, incluso un trabajador resultó herido.
Su dueño era un granjero que intentó recuperarla durante varios días, pero la vaca no permitía que nadie se acercara. Incluso los bomberos llegaron en una lancha para intentar sacarla del lugar. Al verlos, el animal volvió a meterse al agua y nadó hasta otra zona. Finalmente, el hombre dejó de perseguirla y comenzó a llevarle comida todos los días para que pudiera sobrevivir.
La historia se hizo conocida y el político Pawe Kukiz se interesó por el animal, así que comenzó a buscar una forma de salvarlo. También intervino gente que se ofreció a llevarla a una granja donde podría vivir sin peligro. Por lo que el objetivo era rescatarla, no enviarla nuevamente al matadero. Pero todo cambió de repente.
La tragedia de la vaca "valiente" que tuvo un final triste
El 22 de febrero de 2018, después de casi cuatro semanas en libertad, un equipo de cinco personas, entre ellas un veterinario, consiguió atrapar al animal.
Para tranquilizarla tuvieron que aplicarle tres dosis de sedantes y luego la subieron a un camión para trasladarla a su nuevo hogar, pero la vaca murió durante el viaje por el estrés de la captura. De esta forma, la historia del animal que consiguió escapar del matadero, no logró sobrevivir a su rescate.
En pocas palabras
- Rescate fallido: una vaca escapó de un matadero y resistió cuatro semanas en una isla, pero murió durante su traslado.
- Persecución y cautiverio: el animal se arrojó a un lago, nadó hasta una isla y fue alimentado diariamente mientras se planificaba su rescate.
- Desenlace fatal: la vaca falleció por estrés durante el viaje de traslado a una granja tras ser sedada.