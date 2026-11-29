La historia se hizo conocida y el político Pawe Kukiz se interesó por el animal, así que comenzó a buscar una forma de salvarlo. También intervino gente que se ofreció a llevarla a una granja donde podría vivir sin peligro. Por lo que el objetivo era rescatarla, no enviarla nuevamente al matadero. Pero todo cambió de repente.

La tragedia de la vaca "valiente" que tuvo un final triste

Su historia terminó en tristeza, pero dejó una reflexión sobre el instinto de supervivencia de los animales.

El 22 de febrero de 2018, después de casi cuatro semanas en libertad, un equipo de cinco personas, entre ellas un veterinario, consiguió atrapar al animal.

Para tranquilizarla tuvieron que aplicarle tres dosis de sedantes y luego la subieron a un camión para trasladarla a su nuevo hogar, pero la vaca murió durante el viaje por el estrés de la captura. De esta forma, la historia del animal que consiguió escapar del matadero, no logró sobrevivir a su rescate.