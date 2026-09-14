¿Por qué se dice que las vacas tienen 4 estómagos y qué significa?

¿Qué significa que las vacas tienen cuatro estómagos?

Las vacas no tienen literalmente cuatro estómagos, pero sí tienen uno dividido en cuatro compartimentos. ¿Qué significa?

A diferencia de los humanos y de otros mamíferos, las vacas no pueden descomponer por sí solas la fibra dura de las plantas. Para poder digerir esta sustancia y aprovechar la celulosa del pasto, tienen este sistema de estómagos.

Por ejemplo, los cerdos procesan los alimentos mucho más rápido y digieren grasa, proteínas e hidratos de carbono no estructurales de forma más sencilla. La vaca es un rumiante que necesita extraer todo el contenido nutritivo del material vegetal. Realizan una digestión fermentativa para transformar el alimento por fermento y producir ácidos grasos volátiles digeribles.

Los cuatro compartimentos del estómago de estos animales son el rumen o panza, el retículo, el omaso y el abomaso o cuajar. Cada uno tiene una función específica e importante en el proceso de digestión del animal.

El rumen es la cámara más grande del animal y funciona como el tanque de fermentación. En este sector viven bacterias y microorganismos que descomponen la celulosa. La vaca regurgita el alimento para volver a masticarlo; esto es lo que se conoce como rumia.

Luego viene el retículo, que actúa como un filtro que atrapa objetos extraños y ayuda a mandar la comida de regreso a la boca para seguir masticándola.

El omaso es la zona del estómago que absorbe el agua y los nutrientes que quedan. El abomaso es el estómago verdadero que funciona igual al de otros animales, en el que los jugos gástricos y los ácidos hacen la digestión final previo a pasar al intestino.

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