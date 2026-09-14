Muchas cosas que nos rodean y ni siquiera lo sabemos, resultan llamativas y confusas. Pensar en qué significa algo nos puede llevar a descubrir e investigar múltiples misterios. Por ejemplo, un dato relacionado con animales, muy interesante y divulgado, es que las vacas tienen cuatro estómagos.
¿Por qué se dice que las vacas tienen 4 estómagos y qué significa?
Siempre se ha dicho que las vacas tienen cuatro estómagos sin saber qué significa. En esto hay algo de cierto, aunque no funciona como pensamos
Esto no es del todo cierto y la explicación de qué significa es mucho más interesante. Las vacas son animales mamíferos y herbívoros que suelen ser de gran tamaño.
Las vacas se clasifican principalmente por su propósito productivo y por sus razas. Hay vacas lecheras, de carne y de función doble. Algunas razas de este animal son la Holstein, la Jersey, la vaca pardo suiza, la Angus y la Charolais.
¿Qué significa que las vacas tienen cuatro estómagos?
Las vacas no tienen literalmente cuatro estómagos, pero sí tienen uno dividido en cuatro compartimentos. ¿Qué significa?
A diferencia de los humanos y de otros mamíferos, las vacas no pueden descomponer por sí solas la fibra dura de las plantas. Para poder digerir esta sustancia y aprovechar la celulosa del pasto, tienen este sistema de estómagos.
Por ejemplo, los cerdos procesan los alimentos mucho más rápido y digieren grasa, proteínas e hidratos de carbono no estructurales de forma más sencilla. La vaca es un rumiante que necesita extraer todo el contenido nutritivo del material vegetal. Realizan una digestión fermentativa para transformar el alimento por fermento y producir ácidos grasos volátiles digeribles.
Los cuatro compartimentos del estómago de estos animales son el rumen o panza, el retículo, el omaso y el abomaso o cuajar. Cada uno tiene una función específica e importante en el proceso de digestión del animal.
El rumen es la cámara más grande del animal y funciona como el tanque de fermentación. En este sector viven bacterias y microorganismos que descomponen la celulosa. La vaca regurgita el alimento para volver a masticarlo; esto es lo que se conoce como rumia.
Luego viene el retículo, que actúa como un filtro que atrapa objetos extraños y ayuda a mandar la comida de regreso a la boca para seguir masticándola.
El omaso es la zona del estómago que absorbe el agua y los nutrientes que quedan. El abomaso es el estómago verdadero que funciona igual al de otros animales, en el que los jugos gástricos y los ácidos hacen la digestión final previo a pasar al intestino.
Animales interesantes: otras curiosidades de las vacas
- Se dice que estos animales forman lazos de amistad muy cercanos entre sus pares. Prefieren estar con sus vacas favoritas para sentirse tranquilas.
- Las vacas tienen una gran memoria y pueden recordar los rostros de personas y animales durante mucho tiempo.
- Las vacas y otros animales rumiantes se orientan de forma natural alineando sus cuerpos en dirección norte-sur mientras pastan o descansan.
En pocas palabras
- Vacas y estómagos: No tienen cuatro estómagos, sino uno dividido en cuatro compartimentos.
- Función digestiva: Permite descomponer fibra vegetal mediante fermentación para extraer nutrientes.
- Curiosidades: Son animales sociales, con gran memoria y se alinean al pastar.