Un experto en diseño industrial explicó por qué los saleros tienen ranuras abajo y qué significa

Lo que poca gente sabe es que las pequeñas ranuras en la parte inferior de los recipientes de vidrio tienen una función más allá de evitar que se resbale, pues su papel es protagónico a la hora de repartir el contenido del frasco.

Un hombre con gran conocimiento en ingeniería industrial explica en una mesa de restaurante un secreto detrás del diseño del salero. Un aspecto que la mayoría de las veces pasa desapercibido, pero que tiene una función muy práctica.

Esa ranura o "tablita de lavar" sirve para que cuando uno da vuelta al objeto, caiga la sal tan solo tocando la ranura sin necesidad de agitar el salero.

Cómo poner en práctica este truco

Un gesto muy común es agitar el salero hasta que caiga la cantidad deseada o golpear con el dedo índice. Sin embargo, existe una técnica mucho más eficaz y precisa para ponerles gusto a nuestros platos.

Basta con frotar ligeramente el salero con otro frasco, como por ejemplo el de la pimienta, o nuestro propio dedo para crear vibración y que caiga el contenido.

Por lo tanto solo hay que darle la vuelta al salero y frotar suavemente por la parte de abajo. De esta forma, los granos salen de los agujeros de una manera más uniforme y en un movimiento continuo.