Adiós a los techos completamente blancos: la tendencia en decoración que moderniza tu casa

La nueva tendencia busca que el techo funcione como una "quinta pared", integrándolo al estilo general de la casa para sumar personalidad y una sensación envolvente.

Entre las principales razones para sumarse a este cambio destacan con mayor calidez los tonos tierra o beige, que suavizan las dimensiones de la habitación y la vuelven más acogedora.

El color tierra es uno de los más utilizados en este nuevo mundo.

En espacios integrados, como livings o comedores, la tendencia es pintar el techo o colocar un revestimiento ayuda a marcar áreas sin necesidad de levantar tabiques.

En concreto, el contraste entre el plano superior y las paredes laterales otorga dinamismo y realza la arquitectura del ambiente.

Qué colores y materiales se eligen para renovar el techo

Para aplicar esta tendencia en la decoración sin recargar la casa, los expertos sugieren una serie de tonalidades y recursos versátiles:

Tonos tierra, beige y arena: ideales para brindar calidez en dormitorios y salas de estar sin perder luminosidad.

ideales para brindar calidez en dormitorios y salas de estar sin perder luminosidad. Verde oliva y azul grisáceo: perfecto para generar un ambiente refinado, relajante y conectado con lo natural.

perfecto para generar un ambiente refinado, relajante y conectado con lo natural. Blanco roto o tiza: la alternativa perfecta para quienes buscan salir del blanco puro sin arriesgar demasiado en la paleta cromática.

la alternativa perfecta para quienes buscan salir del blanco puro sin arriesgar demasiado en la paleta cromática. Listones de madera y texturas: revestimientos livianos o molduras contemporáneas que añaden dimensión visual y elegancia.

Para quienes desean modernizar su casa sin encarar reformas complejas, aplicar un nuevo tono en el techo o sumar acabados de pintura texturada representa una opción rápida, económica y con un impacto visual inmediato.