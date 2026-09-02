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Adiós a la campana extractora: el invento que la reemplaza y arrasa en las cocinas

Este invento combina dos artefactos en uno y ya se transformó en la principal tendencia de diseño. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El nuevo invento facilita la limpieza y mejora la estética. 

El nuevo invento facilita la limpieza y mejora la estética. 

Durante décadas, la campana extractora fue un invento infaltable en cualquier casa. Su función principal siempre resultaba indispensable: aspirar los vapores, evitar que la grasa penetrara en la cocina y dispersar los olores molestos.

Sin embargo, este electrodoméstico tradicional arrastra grandes inconvenientes que van desde el ruido estridente del motor hasta la dificultad para higienizar, y ni hablar de su gran tamaño, que irrumpe en muchas de las cocinas modernas.

La campana extractora pasar&aacute; de moda ante la llegada de una nueva tendencia.&nbsp;

La campana extractora pasará de moda ante la llegada de una nueva tendencia.

El invento que promete destronar a la campana extractora de cocina

Frente a estas desventajas, el sector del diseño de interiores dio paso a un nuevo invento tecnológico que promete destronar para siempre al clásico aparato de pared o isla.

Se trata de las placas de inducción con extractor integrado, un artefacto 2 en 1 que combina la superficie de cocción con las rejillas de extracción en un solo plano.

Este artefacto 2 en 1, que optimiza el espacio de la cocina, ha llegado para quedarse.&nbsp;

Este artefacto 2 en 1, que optimiza el espacio de la cocina, ha llegado para quedarse.

A diferencia del sistema clásico, este sofisticado artefacto aspira los humos y grasas hacia abajo, justo en el momento en que se generan. Las ranuras de extracción están ubicadas en el centro del anafe o en sus laterales, utilizando corrientes de aire dirigidas que evitan que el vapor ascienda y se expanda por el ambiente.

Las ventajas de esta principal tendencia

  • Optimización visual del espacio: al prescindir del volumen superior, se libera la pared o el techo. Esto resulta ideal para ambientes integrados (open space) o cocinas de dimensiones reducidas.
  • Reducción sustancial del ruido: al incorporar tecnología de motor silencioso (Silence system), el impacto acústico al cocinar se reduce notablemente en comparación con las campanas tradicionales.
  • Higienización ágil: los filtros de grasa y recipientes de recolección se extraen cómodamente desde la parte superior y son aptos para lavavajillas.

De este modo, la renovación de la cocina ya no pasa por esconder un aparato ruidoso, sino por adoptar tecnologías que combinan funcionalidad, estética limpia y eficiencia.

En pocas palabras

  • Adiós a la campana: un invento 2 en 1 reemplaza la campana extractora, combinando cocina y extracción.
  • Diseño y eficiencia: las placas de inducción con extractor integrado ofrecen optimización visual y reducción de ruido.
  • Tecnología moderna: este artefacto aspira humos y grasas hacia abajo, facilitando la limpieza y mejorando la estética.
Resumen generado por Thinkindot AI

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