Adiós a la campana extractora: el invento que la reemplaza y arrasa en las cocinas

Durante décadas, la campana extractora fue un invento infaltable en cualquier casa. Su función principal siempre resultaba indispensable: aspirar los vapores, evitar que la grasa penetrara en la cocina y dispersar los olores molestos.
Sin embargo, este electrodoméstico tradicional arrastra grandes inconvenientes que van desde el ruido estridente del motor hasta la dificultad para higienizar, y ni hablar de su gran tamaño, que irrumpe en muchas de las cocinas modernas.
El invento que promete destronar a la campana extractora de cocina
Frente a estas desventajas, el sector del diseño de interiores dio paso a un nuevo invento tecnológico que promete destronar para siempre al clásico aparato de pared o isla.
Se trata de las placas de inducción con extractor integrado, un artefacto 2 en 1 que combina la superficie de cocción con las rejillas de extracción en un solo plano.
A diferencia del sistema clásico, este sofisticado artefacto aspira los humos y grasas hacia abajo, justo en el momento en que se generan. Las ranuras de extracción están ubicadas en el centro del anafe o en sus laterales, utilizando corrientes de aire dirigidas que evitan que el vapor ascienda y se expanda por el ambiente.
Las ventajas de esta principal tendencia
- Optimización visual del espacio: al prescindir del volumen superior, se libera la pared o el techo. Esto resulta ideal para ambientes integrados (open space) o cocinas de dimensiones reducidas.
- Reducción sustancial del ruido: al incorporar tecnología de motor silencioso (Silence system), el impacto acústico al cocinar se reduce notablemente en comparación con las campanas tradicionales.
- Higienización ágil: los filtros de grasa y recipientes de recolección se extraen cómodamente desde la parte superior y son aptos para lavavajillas.
De este modo, la renovación de la cocina ya no pasa por esconder un aparato ruidoso, sino por adoptar tecnologías que combinan funcionalidad, estética limpia y eficiencia.
En pocas palabras
- Adiós a la campana: un invento 2 en 1 reemplaza la campana extractora, combinando cocina y extracción.
- Diseño y eficiencia: las placas de inducción con extractor integrado ofrecen optimización visual y reducción de ruido.
- Tecnología moderna: este artefacto aspira humos y grasas hacia abajo, facilitando la limpieza y mejorando la estética.