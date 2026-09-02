Adiós a la campana extractora: el invento que la reemplaza y arrasa en las cocinas

Se trata de las placas de inducción con extractor integrado, un artefacto 2 en 1 que combina la superficie de cocción con las rejillas de extracción en un solo plano.

Este artefacto 2 en 1, que optimiza el espacio de la cocina, ha llegado para quedarse.

A diferencia del sistema clásico, este sofisticado artefacto aspira los humos y grasas hacia abajo, justo en el momento en que se generan. Las ranuras de extracción están ubicadas en el centro del anafe o en sus laterales, utilizando corrientes de aire dirigidas que evitan que el vapor ascienda y se expanda por el ambiente.

Las ventajas de esta principal tendencia

Optimización visual del espacio: al prescindir del volumen superior, se libera la pared o el techo. Esto resulta ideal para ambientes integrados (open space) o cocinas de dimensiones reducidas.

al prescindir del volumen superior, se libera la pared o el techo. Esto resulta ideal para ambientes integrados (open space) o cocinas de dimensiones reducidas. Reducción sustancial del ruido: al incorporar tecnología de motor silencioso (Silence system), el impacto acústico al cocinar se reduce notablemente en comparación con las campanas tradicionales.

al incorporar tecnología de motor silencioso (Silence system), el impacto acústico al cocinar se reduce notablemente en comparación con las campanas tradicionales. Higienización ágil: los filtros de grasa y recipientes de recolección se extraen cómodamente desde la parte superior y son aptos para lavavajillas.

De este modo, la renovación de la cocina ya no pasa por esconder un aparato ruidoso, sino por adoptar tecnologías que combinan funcionalidad, estética limpia y eficiencia.