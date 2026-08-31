Frente a una tragedia sísmica, una explosión urbana o el colapso de una estructura, cada segundo invertido en la búsqueda de supervivientes vale oro. Tradicionalmente, la logística de rescate descansó en el agudo olfato de los perros adiestrados o en la tecnología aérea de los drones de última generación. Sin embargo, cucarachas especiales pueden entrar en acción.
Ni perros, ni drones: el nuevo invento con cucarachas que salvará vidas bajo los escombros
Científicos desarrollaron el proyecto Paraborgs, un avanzado sistema para actuar en zonas inaccesibles. ¿Cómo son estas cucarachas?
Sucede que investigadores de la Universidad de Queensland y de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW), en Australia, dieron un salto cualitativo al presentar el proyecto Paraborgs: un desarrollo de vanguardia que combina la biología natural de insectos con sistemas electrónicos remotos de precisión.
Las cucarachas ciborg que pueden salvar vidas en terremotos
El innovador sistema no apela a robots mecánicos convencionales, cuyo tamaño o falta de tracción suele dejarlos fuera de juego ante terrenos irregulares, sino a ejemplares vivos de la cucaracha gigante excavadora del norte de Queensland (Macropanesthia rhinoceros).
Esta especie fue seleccionada estratégicamente debido a su notable contextura física, fuerza natural y dimensiones óptimas para transportar equipamiento electrónico sin alterar su desplazamiento.
Mediante un procedimiento altamente controlado que incluye anestesia previa, los científicos adaptan un arnés ligero de bajo peso sobre el lomo del insecto. Este dispositivo está equipado con electrodos vinculados a sus vías nerviosas, microchips de comunicación y sensores integrados. Más precisamente, el equipamiento es el siguiente:
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Microcámaras de transmisión directa: envían señales de video en tiempo real desde fisuras impracticables para rescatistas humanos.
Sistemas de autoinyección remota: diseñados para suministrar medicación de emergencia a víctimas atrapadas bajo la supervisión directa de profesionales médicos.
Navegación remota asistida: controlada mediante impulsos electrónicos de baja intensidad que guían el trayecto del insecto.
95% de éxito y una ayuda para los rescatistas
Una de las facetas más impactantes del proyecto Paraborgs radica en su capacidad para brindar asistencia farmacológica primaria antes del desalojo físico. En las primeras evaluaciones de laboratorio, los bio-robots demostraron una tasa de efectividad sorprendente: alcanzaron un 95% de éxito en inyecciones de corto alcance (a menos de 15 centímetros del objetivo) y un 72% de precisión al integrar la navegación autónoma con la descarga de la dosis.
"La meta no es reemplazar al rescatista humano, sino dotarlo de ojos y herramientas médicas en rincones donde la física tradicional nos impide ingresar", destacan desde el equipo de investigación australiano.
La idea es que, mientras un grupo de cucarachas cíborg ingresa equipado con lentes visuales para mapear las zonas críticas y ubicar heridos, una segunda tanda traslada insumos médicos dirigidos puntualmente a estabilizar a las personas detectadas.
En pocas palabras
- Científicos: desarrollaron el proyecto Paraborgs, un sistema con cucarachas para rescate en zonas inaccesibles.
- Tecnología: insectos ciborg equipados con microcámaras, sistemas de autoinyección y navegación remota asistida.
- Efectividad: el sistema mostró un 95% de éxito en inyecciones y 72% de precisión en navegación autónoma.