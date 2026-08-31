Ni perros, ni drones: el nuevo invento con cucarachas que salvará vidas bajo los escombros

Esta especie fue seleccionada estratégicamente debido a su notable contextura física, fuerza natural y dimensiones óptimas para transportar equipamiento electrónico sin alterar su desplazamiento.

La idea de este invento no es reemplazar a los humanos, sino complementarlos.

Mediante un procedimiento altamente controlado que incluye anestesia previa, los científicos adaptan un arnés ligero de bajo peso sobre el lomo del insecto. Este dispositivo está equipado con electrodos vinculados a sus vías nerviosas, microchips de comunicación y sensores integrados. Más precisamente, el equipamiento es el siguiente:

Microcámaras de transmisión directa: envían señales de video en tiempo real desde fisuras impracticables para rescatistas humanos.

Sistemas de autoinyección remota: diseñados para suministrar medicación de emergencia a víctimas atrapadas bajo la supervisión directa de profesionales médicos.

Navegación remota asistida: controlada mediante impulsos electrónicos de baja intensidad que guían el trayecto del insecto.

95% de éxito y una ayuda para los rescatistas

Una de las facetas más impactantes del proyecto Paraborgs radica en su capacidad para brindar asistencia farmacológica primaria antes del desalojo físico. En las primeras evaluaciones de laboratorio, los bio-robots demostraron una tasa de efectividad sorprendente: alcanzaron un 95% de éxito en inyecciones de corto alcance (a menos de 15 centímetros del objetivo) y un 72% de precisión al integrar la navegación autónoma con la descarga de la dosis.

"La meta no es reemplazar al rescatista humano, sino dotarlo de ojos y herramientas médicas en rincones donde la física tradicional nos impide ingresar", destacan desde el equipo de investigación australiano.

La idea es que, mientras un grupo de cucarachas cíborg ingresa equipado con lentes visuales para mapear las zonas críticas y ubicar heridos, una segunda tanda traslada insumos médicos dirigidos puntualmente a estabilizar a las personas detectadas.