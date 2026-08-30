Adiós a las heladeras blancas: la nueva tendencia que domina las cocinas modernas

Hoy este ambiente dejó de ser un espacio meramente funcional para convertirse en el centro social de la casa, habitualmente integrado al living o al comedor.

Las heladeras blancas, si bien continúan siendo una alternativa práctica y atemporal, suelen generar un quiebre visual muy marcado o dar una sensación de espacio monocromático y frío.

En contraste, las nuevas terminaciones buscan aportar textura, carácter y un toque distintivo sin la necesidad de encarar costosas reformas estructurales.

Acero inoxidable y negro: las alternativas que marcan el ritmo

Dentro de las nuevas preferencias para renovar la cocina se destacan dos grandes protagonistas:

Acero inoxidable: se posicionó como la opción más versátil y demandada. Brinda un aspecto profesional, moderno y limpio. Su principal ventaja radica en que combina a la perfección con diversos materiales, desde mesadas de granito o mármol hasta amoblamientos de madera, gris o beige.

se posicionó como la opción más versátil y demandada. Brinda un aspecto profesional, moderno y limpio. Su principal ventaja radica en que combina a la perfección con diversos materiales, desde mesadas de granito o mármol hasta amoblamientos de madera, gris o beige. Heladeras negras o mate: son la máxima expresión de la sofisticación actual. Generan un contraste visual imponente y funcionan como una pieza focal de diseño.

El truco para lograr una cocina equilibrada

Para integrar estos electrodomésticos de forma armónica y evitar que desencajen con el entorno, los expertos en interiorismo recomiendan aplicar un principio básico de composición: la repetición de tonos.

Si se opta por una heladera en color negro o acero oscuro, lo ideal es replicar ese mismo acabado en otros detalles clave del ambiente, como las griferías, los tiradores de las alacenas, las lámparas colgantes o pequeños electrodomésticos de mesada.