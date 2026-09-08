Frotarse limón y sal por los pies: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Aunque a simple vista puede parecer un método extraño, especialistas en bienestar y medicina natural señalan que este hábito combina propiedades exfoliantes, antisépticas y relajantes que ayudan a renovar por completo la piel de los pies tras un día agotador.

Este lavado de pies trae consigo grandes beneficios.

Por qué recomiendan usar sal y limón en los pies y cuáles son sus beneficios

El éxito de este procedimiento casero radica en la acción conjunta de sus dos ingredientes principales, los cuales actúan de manera complementaria sobre la dermis de los pies: