Remojar las hornallas en jugo de limón: por qué lo recomiendan y cuál es el beneficio

A diferencia de otros métodos convencionales, remojar las hornallas del horno en jugo de limón destaca por su capacidad para ablandar la suciedad y las capas de grasa dura sin rayar las piezas ni dañar el material.

Por qué funciona el truco del limón en la limpieza de la cocina

El secreto de esta técnica radica en la elevada concentración de ácido cítrico que contiene el limón. Este compuesto actúa directamente como un desengrasante y desincrustante natural capaz de romper la estructura de los lípidos pegados por el calor de las cocciones repetidas.