Construyó su propia central hidroeléctrica en casa y ahora genera toda su electricidad con el agua de un río

El proyecto fue difundido en el canal de YouTube Mini Construction, donde se muestra el proceso de construcción y las distintas etapas necesarias para poner en funcionamiento la instalación. Según la información publicada sobre el proyecto, el objetivo era utilizar la electricidad generada para las necesidades del hogar y reducir su dependencia de la red.

Cómo funciona esta construcción

La energía hidroeléctrica a diferencia de la energía solar, que depende de las horas de luz, puede producir electricidad mientras exista un flujo de agua suficiente y relativamente constante. Pero eso no significa que cualquier río pueda generar electricidad para una vivienda.

La cantidad de energía disponible depende principalmente del caudal y de la altura de caída del agua. Cuanto mayor sea la cantidad de agua que circula y cuanto mayor sea el desnivel aprovechable, mayor será el potencial energético. Además, existen pérdidas en las tuberías, la turbina y el generador, por lo que la electricidad obtenida siempre es inferior al potencial teórico del agua.

Para construcción de esta represa el principio es sencillo. Primero, el agua es conducida desde el río hacia la zona donde se encuentra la turbina. Al pasar por ella, el flujo provoca el movimiento de sus palas. La turbina está conectada a un generador, que transforma esa energía mecánica en electricidad.

La instalación en casa también necesita un sistema de regulación para adaptar la electricidad generada al uso doméstico. Esto es fundamental porque una vivienda necesita una alimentación estable para evitar daños en sus equipos eléctricos.