Un joven de Vietnam decidió aprovechar el agua en movimiento de un río cerca de casa. En lugar de depender exclusivamente de la red eléctrica, construyó una pequeña central hidroeléctrica con materiales básicos y documentó el proceso en internet.
Construyó su propia central hidroeléctrica en casa y ahora genera toda su electricidad con el agua de un río
Con materiales básicos, un joven en Vietnam edificó su propia central hidroeléctrica casera, documentando en internet el proceso de construcción y puesta en marcha del sistema.
El caso vietnamita es un ejemplo concreto de cómo un recurso natural disponible en el lugar puede transformarse en electricidad mediante una infraestructura construida a pequeña escala.
De qué se trata esta instalación en casa
La instalación fue construida utilizando elementos como ladrillos y cemento para crear la estructura que permite conducir el agua. El sistema incorpora una turbina conectada a un generador. Cuando el agua circula y hace girar la turbina, ese movimiento mecánico se convierte en energía eléctrica.
El proyecto fue difundido en el canal de YouTube Mini Construction, donde se muestra el proceso de construcción y las distintas etapas necesarias para poner en funcionamiento la instalación. Según la información publicada sobre el proyecto, el objetivo era utilizar la electricidad generada para las necesidades del hogar y reducir su dependencia de la red.
Cómo funciona esta construcción
La energía hidroeléctrica a diferencia de la energía solar, que depende de las horas de luz, puede producir electricidad mientras exista un flujo de agua suficiente y relativamente constante. Pero eso no significa que cualquier río pueda generar electricidad para una vivienda.
La cantidad de energía disponible depende principalmente del caudal y de la altura de caída del agua. Cuanto mayor sea la cantidad de agua que circula y cuanto mayor sea el desnivel aprovechable, mayor será el potencial energético. Además, existen pérdidas en las tuberías, la turbina y el generador, por lo que la electricidad obtenida siempre es inferior al potencial teórico del agua.
Para construcción de esta represa el principio es sencillo. Primero, el agua es conducida desde el río hacia la zona donde se encuentra la turbina. Al pasar por ella, el flujo provoca el movimiento de sus palas. La turbina está conectada a un generador, que transforma esa energía mecánica en electricidad.
La instalación en casa también necesita un sistema de regulación para adaptar la electricidad generada al uso doméstico. Esto es fundamental porque una vivienda necesita una alimentación estable para evitar daños en sus equipos eléctricos.
En pocas palabras
- Joven vietnamita: Construyó una central hidroeléctrica casera para generar su propia electricidad a partir de un río.
- Infraestructura simple: El sistema utiliza materiales básicos como ladrillos y cemento, una turbina y un generador.
- Funcionamiento: El flujo de agua mueve la turbina, que a su vez impulsa el generador para producir energía eléctrica de forma continua.