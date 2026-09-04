Rociar vinagre en los pelos del lampazo: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Entre las múltiples recetas que circulan de boca en boca para optimizar las tareas del hogar, un truco de limpieza económico y accesible cobró fuerza en el último tiempo por su efectividad inmediata: aplicar vinagre de alcohol directamente sobre las tiras del lampazo.
Lejos de ser un mito urbano o una simple moda pasajera, este truco de limpieza encuentra su respaldo en las propiedades químicas del vinagre.
Por qué rociar vinagre en los pelos del lampazo
El fundamento principal de esta práctica radica en el poder antiséptico y desodorante del ácido acético que viene en el vinagre. Cuando la mopa queda húmeda tras repasar los ambientes, las fibras acumulan microrganismos que proliferan con rapidez.
Al rociar una dosis de vinagre puro sobre el tejido, se genera un ambiente inhóspito para la proliferación bacteriana. Los especialistas en mantenimiento del hogar destacan cuatro ventajas clave de implementar este hábito:
- Neutralización de olores: corta de raíz el clásico olor a humedad acumulada en el mechón.
- Acción antifúngica: previene la formación de moho entre las capas internas del trapo.
- Remoción de sedimentos: elimina la capa grasosa o los restos de jabón comercial que se adhieren al hilado y opacan el piso.
- Desinfección rápida: permite sanitizar el elemento de trabajo sin necesidad de realizar un lavado exhaustivo en balde tras cada pasada.
Paso a paso para aplicarlo en el hogar
Para que el procedimiento surta efecto y no deteriore el material, conviene seguir una rutina sencilla al finalizar la jornada de aseo:
- Enjuague y escurrido: lavar el lampazo con agua limpia para quitar la mugre gruesa y escurrir al máximo.
- Rociado directo: con un atomizador cargado con vinagre blanco, aplicar sobre el nacimiento de las fibras, zona donde se concentra la mayor cantidad de agua retenida.
- Secado al aire: dejar el cepillo posición vertical, preferentemente en un espacio ventilado o al sol.
En pocas palabras
- Vinagre en el lampazo: rociar este producto en el lampazo previene olores, hongos y restos de suciedad, además de desinfectar.
- Beneficios clave: ayuda a neutralizar olores, combate hongos, remueve sedimentos y realiza una desinfección rápida del elemento de limpieza.
- Aplicación sencilla: tras enjuagar y escurrir el lampazo, se rocía vinagre blanco y se deja secar al aire libre.
Resumen generado por Thinkindot AI