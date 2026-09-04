Rociar vinagre en los pelos del lampazo: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Lejos de ser un mito urbano o una simple moda pasajera, este truco de limpieza encuentra su respaldo en las propiedades químicas del vinagre.

El lampazo es uno de los elementos de limpieza que más se ensucia.

Por qué rociar vinagre en los pelos del lampazo

El fundamento principal de esta práctica radica en el poder antiséptico y desodorante del ácido acético que viene en el vinagre. Cuando la mopa queda húmeda tras repasar los ambientes, las fibras acumulan microrganismos que proliferan con rapidez.