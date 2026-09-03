La mamá de la joven que murió en el choque de calle Colón quiere recuperar el celular con las fotos de su hija

Además, se lamentó de que la jusitcia haya liberado a Octavio Barroso Gallegos (21) después de pagar una fianza de 6 millones de pesos. Barroso Galleos es el responsable de haber pasado el semáforo en rojo de Colón y Perú a altísima velocidad, y de haber provocado el accidente que le costó la vida a su hija.

Un pedido para recuperar los recuerdos de Luciana

La joven que falleció en el accidente de calle Colón tenía 22 años y estudiaba Comunicación Social. Redes sociales

La mamá de la joven explicó que la familia atraviesa el dolor de haber perdido a Luciana y que, además, después del accidente descubrieron que algunas de sus pertenencias ya no estaban.

La mujer pidió que, si alguien encontró el teléfono durante el operativo que siguió al choque o tuvo acceso a las pertenencias de las víctimas, pueda ayudar a que vuelva a manos de la familia.

"Pido colaboración y empatía para poder recuperar su teléfono. Es de gran valor emocional y afectivo para nosotros", expresó.

El celular contiene fotografías y otros recuerdos personales de Luciana. Para su mamá, recuperar ese aparato no significa recuperar un objeto perdido, sino una pequeña parte de la vida de su hija que quedó atrapada allí.

Susana también describió como "macabro" que las pertenencias de la víctima de un accidente pudieran haber sido robadas.

"Más allá de lo macabro de la situación: robar las pertenencias en un momento de tanta vulnerabilidad", sostuvo.

El reclamo de la madre de Luciana a la Justicia

Susana Knoch con su hija Luciana, la joven que murió en el accidente de calle Colón. Redes sociales

El pedido por el teléfono se suma al reclamo de justicia que la familia mantiene desde la muerte de Luciana.

La joven, de 22 años, falleció en el accidente ocurrido en Colón y Perú, cuando viajaba junto a su novio, Gonzalo Parlavecchio, en un Fiat Cronos que funcionaba como vehículo de una aplicación. El automóvil fue impactado por un Citroën C4 Cactus conducido por Héctor Octavio Barroso Gallegos, de 21 años.

La investigación sostiene como hipótesis que Barroso Gallegos habría cruzado el semáforo en rojo. El joven fue imputado por homicidio culposo agravado, lesiones graves culposas agravadas y lesiones leves culposas.

Sin embargo, quedó en libertad luego de pagar una fianza de $6 millones y tiene prohibido conducir mientras continúa la investigación.

Esa decisión también provoca indignación en la mamá de Luciana.

"Primero el pedido de justicia porque su asesino está libre porque pagó una fianza de $6 millones (un desprecio total al valor de una vida)", cuestionó Susana.

Mientras la causa judicial continúa, la familia mantiene dos reclamos. Por un lado, que la muerte de Luciana tenga justicia. Por otro, recuperar el celular que llevaba consigo y que conserva imágenes y recuerdos que para sus seres queridos tienen un valor que ninguna suma de dinero puede reemplazar.