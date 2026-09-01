A un joven se le escapó un tiro y mató a su sobrina una bebé de 11 meses

De manera inmediata, personal del SAME trasladó a la menor, identificada como Ainoha Cataleya Alderete Torales, de 11 meses, quien presentaba una herida en el abdomen del lado izquierdo con salida en muslo y pierna derecha.

Pese al rápido accionar, médicos del Hospital Evita de Lanús confirmaron que la menor falleció.

Al mismo lugar fue derivada Micaela Victoria Torales, de 18 años y madre de la víctima, quien presentaba una herida por la espalda con salida, por lo que debió ingresar al quirófano con riesgo de vida.

Ante el escenario presentado, se ordenó la detención y traslado a la Comisaría 5ta de dicho partido bonaerense de Emanuel Agustín Barrios, de 22 años. Se supo que el acusado resulta ser el hermano de Esteban Gabriel Alderete, de 18, progenitor de la menor fallecida.

Los investigadores señalan a Barrios como quien efectuó el disparo mientras manipulaba un arma de fuego del tipo pistola.

Se preservó el lugar del hecho, se realizaron las pericias correspondientes y se caratuló el caso como homicidio agravado por el uso de arma en un hecho consumado y homicidio agravado en grado de tentativa.

Fuente: noticiasargentinas.com