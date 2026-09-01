Un insólito episodio ocurrido en el Aeroparque Jorge Newbery y que provocó un abogado argentino terminó con un importante operativo de seguridad y una investigación judicial después de que una conservadora con un órgano animal fuera abandonada en el exterior de la terminal.
Un riñón congelado, una peligrosa caja y un chiste con amenazas que terminó con un abogado argentino preso
El abogado dijo que se trató de una broma, pero terminó preso. La caja permaneció más de seis horas abandonada y movilizó a la PSA, bomberos y personal médico
El hecho ocurrió el 19 de agosto y tuvo como protagonista a Pablo Daniel Fagni, un abogado que, según fuentes aeroportuarias citadas por la Agencia Noticias Argentinas, llegó alrededor de las 6:50 en una camioneta utilitaria blanca.
Fagni dejó la conservadora sobre un cantero, grabó un video con su teléfono celular y se retiró. El contenedor permaneció allí hasta después de las 13:30, cuando taxistas y transeúntes advirtieron su presencia y dieron aviso a las autoridades.
La caja tenía una inscripción manuscrita que simulaba un decomiso oficial: “Migraciones (secuestro). B.A., abogada ¿‘respetable’? de Bariloche”. Además, estaba sellada con cinta de seguridad y llevaba la advertencia “Frágil”.
La conservadora con un riñón provocó un operativo durante horas
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) acordonó el sector y realizó una evacuación parcial mientras convocaba a bomberos y especialistas en materiales peligrosos. La sospecha inicial era que podía tratarse de una amenaza o incluso de un explosivo.
Al abrir el recipiente encontraron un riñón animal envuelto y refrigerado en hielo, por lo que también intervino personal del SAME y el juzgado federal de turno.
La investigación avanzó a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad. Los agentes lograron identificar a Fagni y reconstruyeron el recorrido que había realizado después de abandonar Aeroparque. Finalmente, localizaron la camioneta en Berisso.
Los informes de la compañía telefónica también ubicaron al abogado en Aeroparque aquella mañana. Con esos elementos, la PSA allanó su domicilio, lo detuvo y secuestró un teléfono Samsung, que continúa bajo peritaje.
Ante el juez, Fagni reconoció haber comprado el riñón y haberlo dejado dentro de la conservadora. Explicó que pretendía hacerle una broma a una amiga con quien mantenía un vínculo desde el año pasado.
Un chiste caro y el arrepentimiento
Según su declaración, ambos habían bromeado después de un viaje de la mujer a República Dominicana sobre el consumo de alcohol y la necesidad de “conseguirle un hígado nuevo”. El abogado contó que eligió un riñón animal porque, por su color, le pareció parecido a un hígado.
También explicó que dejó la conservadora en Aeroparque porque el lugar le quedaba de paso hacia su trabajo en Olivos y consideró que filmar allí le daría mayor credibilidad a la broma.
Fagni aseguró estar arrepentido y dijo que no había dimensionado el operativo que podía provocar. La Justicia, sin embargo, consideró que el hallazgo de un objeto sospechoso con restos orgánicos y una inscripción amenazante en una terminal aérea podía generar temor en la comunidad.
El abogado fue acusado de intimidación pública, delito que contempla penas de dos a seis años de prisión, aunque permanecerá en libertad mientras continúa el proceso. La imputación por presuntas amenazas contra la destinataria quedó, por ahora, en falta de mérito y se aguardan las pericias sobre el celular.
En pocas palabras
- Abogado detenido: un letrado abandonó una conservadora con un riñón animal en Aeroparque, simulando una amenaza.
- Operativo de seguridad: la caja provocó un gran despliegue policial y de bomberos por sospecha de explosivo o material peligroso.
- Causa judicial: el hombre reconoció la broma y fue imputado por intimidación pública, arriesgando hasta seis años de prisión.