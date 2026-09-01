Un riñón congelado, una peligrosa caja y un chiste con amenazas que terminó con un abogado argentino preso

La Policía de Seguridad Aeroportuaria intervino en el insólito episodio del abogado y su chiste en Aeroparque. Imagen ilustrativa.

La caja tenía una inscripción manuscrita que simulaba un decomiso oficial: “Migraciones (secuestro). B.A., abogada ¿‘respetable’? de Bariloche”. Además, estaba sellada con cinta de seguridad y llevaba la advertencia “Frágil”.

La conservadora con un riñón provocó un operativo durante horas

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) acordonó el sector y realizó una evacuación parcial mientras convocaba a bomberos y especialistas en materiales peligrosos. La sospecha inicial era que podía tratarse de una amenaza o incluso de un explosivo.

Al abrir el recipiente encontraron un riñón animal envuelto y refrigerado en hielo, por lo que también intervino personal del SAME y el juzgado federal de turno.

La investigación avanzó a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad. Los agentes lograron identificar a Fagni y reconstruyeron el recorrido que había realizado después de abandonar Aeroparque. Finalmente, localizaron la camioneta en Berisso.

Los informes de la compañía telefónica también ubicaron al abogado en Aeroparque aquella mañana. Con esos elementos, la PSA allanó su domicilio, lo detuvo y secuestró un teléfono Samsung, que continúa bajo peritaje.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria. Imagen ilustrativa.

Ante el juez, Fagni reconoció haber comprado el riñón y haberlo dejado dentro de la conservadora. Explicó que pretendía hacerle una broma a una amiga con quien mantenía un vínculo desde el año pasado.

Un chiste caro y el arrepentimiento

Según su declaración, ambos habían bromeado después de un viaje de la mujer a República Dominicana sobre el consumo de alcohol y la necesidad de “conseguirle un hígado nuevo”. El abogado contó que eligió un riñón animal porque, por su color, le pareció parecido a un hígado.

También explicó que dejó la conservadora en Aeroparque porque el lugar le quedaba de paso hacia su trabajo en Olivos y consideró que filmar allí le daría mayor credibilidad a la broma.

Fagni aseguró estar arrepentido y dijo que no había dimensionado el operativo que podía provocar. La Justicia, sin embargo, consideró que el hallazgo de un objeto sospechoso con restos orgánicos y una inscripción amenazante en una terminal aérea podía generar temor en la comunidad.

El abogado fue acusado de intimidación pública, delito que contempla penas de dos a seis años de prisión, aunque permanecerá en libertad mientras continúa el proceso. La imputación por presuntas amenazas contra la destinataria quedó, por ahora, en falta de mérito y se aguardan las pericias sobre el celular.