En un caso no muy lejano que causa escalofríos y mucha tristeza, dos de los acusados por el crimen de Sebastián Ochoa, el joven de 26 años asesinado durante un robo en José C. Paz, partido de Buenos Aires, serán juzgados en los Tribunales de San Martín a partir del próximo miércoles, en un juicio que se extenderá hasta el viernes.
Quién es joven que fue asesinado cuando salía de trabajar de una estación de servicio: "Amaba la vida"
“Quién es joven que fue asesinado cuando salía de trabajar”, declaró una adolorida madre del joven asesinado
En vísperas al juicio, la familia del joven asesinado reclama la detención de otros dos involucrados, pero lamenta que la gente "tiene miedo" de declarar.
Asesinado cuando salía de trabajar: cómo fue el crimen
El 19 de enero de 2024, Sebastián Ochoa salía de trabajar en una estación de servicio cuando fue perseguido por cuatro motochorros, que circulaban en dos motos robadas, a lo largo de diez cuadras.
Los malhechores lo emboscaron y lo obligaron a bajar de su rodado; la víctima no se resistió en ningún momento y les entregó el vehículo a los agresores, quienes, sin embargo, lo ejecutaron por la espalda cuando se iba del lugar.
La Policía detuvo a dos implicados: Hernán Bonda y Elías Fernández. Ambos se encuentran detenidos por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa.
El joven playero en una estación de servicio Shell, tenía un bebé de 1 año y ocho meses, al tiempo que esperaba el nacimiento de su segunda hija.
Dolor por el joven asesinado
"No llegó a conocerla porque lo mataron", expresó Elizabeth, madre de Sebastián Ochoa.
"Tenía muchos proyectos y dos hijos por criar. Amaba la vida. Era un niño gigante sin maldad, detallista, muy presente para sus sobrinos y hermanos. Un hijo amoroso que te decía 'te amo'. Un padre presente", manifestó al recordar a Sebastián.
Cuándo es el juicio por el joven asesinado
El juicio se realizará el 2, 3 y 4 de septiembre en el Tribunal N.° 7 de San Martín, situado en la calle Lincoln 381, y las audiencias comenzarán a las 9:30.
La familia exige la búsqueda de los otros dos prófugos, cuyas identidades se desconocen, aunque uno de ellos es "Pasi" o "Pasita".
"Todos tienen miedo de declarar. Van al barrio y nadie lo conoce. Tiene nombre y apellido en la causa, pero la gente no quiere hablar", sostuvo la madre, a la vez que calificó de "cobardes" a los sindicados.
A dos años y ocho meses del hecho, los seres queridos, amigos y allegados piden justicia por Sebastián, un joven que fue asesinado cuando volvía de trabajar y tenía toda una vida por delante.
En pocas palabras
- Juicio por crimen: Dos acusados por el asesinato de Sebastián Ochoa, joven de 26 años, serán juzgados en San Martín.
- Detalles del asesinato: Fue acribillado por la espalda tras ser perseguido por motochorros al salir de trabajar en una estación de servicio.
- Reclamo familiar: La familia exige la detención de otros dos implicados y clama justicia, enfrentando el miedo de los testigos a declarar.