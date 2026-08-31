Quién es joven que fue asesinado cuando salía de trabajar de una estación de servicio: "Amaba la vida"

Los malhechores lo emboscaron y lo obligaron a bajar de su rodado; la víctima no se resistió en ningún momento y les entregó el vehículo a los agresores, quienes, sin embargo, lo ejecutaron por la espalda cuando se iba del lugar.

La Policía detuvo a dos implicados: Hernán Bonda y Elías Fernández. Ambos se encuentran detenidos por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa.

El joven playero en una estación de servicio Shell, tenía un bebé de 1 año y ocho meses, al tiempo que esperaba el nacimiento de su segunda hija.

Dolor por el joven asesinado

"No llegó a conocerla porque lo mataron", expresó Elizabeth, madre de Sebastián Ochoa.

"Tenía muchos proyectos y dos hijos por criar. Amaba la vida. Era un niño gigante sin maldad, detallista, muy presente para sus sobrinos y hermanos. Un hijo amoroso que te decía 'te amo'. Un padre presente", manifestó al recordar a Sebastián.

Cuándo es el juicio por el joven asesinado

El juicio se realizará el 2, 3 y 4 de septiembre en el Tribunal N.° 7 de San Martín, situado en la calle Lincoln 381, y las audiencias comenzarán a las 9:30.

La familia exige la búsqueda de los otros dos prófugos, cuyas identidades se desconocen, aunque uno de ellos es "Pasi" o "Pasita".

"Todos tienen miedo de declarar. Van al barrio y nadie lo conoce. Tiene nombre y apellido en la causa, pero la gente no quiere hablar", sostuvo la madre, a la vez que calificó de "cobardes" a los sindicados.

A dos años y ocho meses del hecho, los seres queridos, amigos y allegados piden justicia por Sebastián, un joven que fue asesinado cuando volvía de trabajar y tenía toda una vida por delante.