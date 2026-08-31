Una pareja fue detenida tras llevar a un recién nacido en una mochila e investigan una tentativa de homicidio

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, la abuela del bebé manifestó que desconocía el embarazo de su hija y que, al enterarse de lo ocurrido, la buscó y la trasladó junto con el bebé hasta el Centro de Salud Nº300, de La Favorita, en Capital.

El relato de los padres sobre lo ocurrido después del parto

El padre del recién nacido relató que su pareja había comenzado con dolores el día anterior y que durante la mañana decidió bañarse antes de ir a un hospital.

En ese momento fue cuando la joven dio a luz. Según el relato del joven de 19 años, después del nacimiento ambos colocaron al bebé dentro de una mochila y se trasladaron a pie hasta la casa de la madre de ella.

El padre habría manifestado que el recién nacido no emitía llanto ni presentaba reacción alguna durante ese traslado.

Luego fue entrevistada la progenitora, quien brindó una versión coincidente en varios aspectos con la de su pareja y su madre. Según su declaración, después del nacimiento el padre tomó al bebé y lo colocó dentro de una mochila con la intención de deshacerse de él.

La joven declaró que el hombre salió de la vivienda con el recién nacido, pero que después de un tiempo se arrepintió y regresó. De acuerdo con lo manifestado por la madre, la decisión de deshacerse del bebé habría sido consentida por ambos progenitores.

El padre quedó a disposición de la Justicia

Con estos elementos, se dispuso el traslado del padre a disposición de la Oficina Fiscal, quien quedó detenido en Estrada, y el traslado de la abuela al Polo Judicial para prestar declaración.

También se ordenó el secuestro de prendas y teléfonos de los progenitores, además de la mochila en la que, según los testimonios incorporados a la causa, habría sido trasladado el recién nacido.

Posteriormente, el fiscal de Homicidios Oscar Malla autorizó un allanamiento en la casa donde ocurrió el parto, en el barrio La Favorita, pero la medida tuvo resultado negativo en cuanto al hallazgo de indicios por parte de Policía Científica debido la presencia de numerosos moradores que habrían contaminado el lugar.

La causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el nacimiento, qué sucedió durante las horas posteriores y las responsabilidades que pudieran corresponder a los involucrados.