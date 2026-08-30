Seis detenidos y varias armas de fuego secuestradas tras intensos patrullajes en el Gran Mendoza

Un total de 38 balas y una pistola apta para el disparo fueron secuestradas debajo de los asientos del utilitario.

En la misma comuna, pero en la intersección de Vélez Sarsfield y Bahía Ushuaia, los agentes detectaron a un grupo de individuos. Uno de ellos sostenía en sus manos un objeto de similares características a un arma de fuego y, tras escuchar la voz de alto, lo arrojó al suelo. La inspección posterior determinó que se trataba de una réplica, por lo que el sospechoso fue inmediatamente aprehendido.

Persecución y secuestros en asentamientos de Guaymallén

Por su parte, la UAP concretó otros dos operativos exitosos en Guaymallén. Durante un patrullaje por la calle Buenos Vecinos, al ingresar a un callejón interno del asentamiento BAP, un hombre escapó a pie hacia el interior del barrio al ver los patrulleros. En la huida, arrojó a la maleza un revólver de ocho alveolos calibre 22 largo, el cual fue secuestrado por los uniformados.

El arma de fuego incautada en Guaymallén quedó cubierta de tierra al ser descartada por el individuo en su huida

Finalmente, en la calle Serú del mismo municipio, la Policía interceptó a cuatro hombres que se desplazaban en actitud sospechosa. En el procedimiento se logró el secuestro de una pistola calibre 9 milímetros de color negro y un automóvil Chevrolet Agile gris en el que se movilizaban.