En el marco de una serie de operativos de patrullaje preventivo desplegados en el Gran Mendoza, efectivos de la Policía lograron la aprehensión de seis personas y el secuestro de un importante cargamento de armas de fuego y municiones. Las intervenciones fueron concretadas por la Unidad de Acción Preventiva (UAP) en puntos estratégicos de los departamentos de Godoy Cruz y Guaymallén.
Seis detenidos y varias armas de fuego secuestradas tras intensos patrullajes en el Gran Mendoza
La Unidad de Acción Preventiva desplegó operativos en barrios de Godoy Cruz y Guaymallén. Incautaron pistolas, municiones y un vehículo.
El accionar de las patrullas permitió neutralizar situaciones de potencial peligro en la vía pública mediante requisas vehiculares y la persecución de sujetos que intentaron eludir la presencia de los uniformados.
Secuestro de pistolas y municiones en Godoy Cruz
Uno de los procedimientos tuvo lugar en la esquina de Comechingones y Fangio, en Godoy Cruz. Los efectivos advirtieron la presencia de una camioneta Fiat Fiorino cuyo conductor intentó esquivar la patrulla. Al ser interceptado, el sujeto mostró un evidente estado de nerviosismo, lo que motivó la requisa del rodado. Debajo de los asientos, la Policía halló un total de 38 municiones calibre 22, un cargador y una pistola Bersa calibre 22 LR apta para el disparo.
En la misma comuna, pero en la intersección de Vélez Sarsfield y Bahía Ushuaia, los agentes detectaron a un grupo de individuos. Uno de ellos sostenía en sus manos un objeto de similares características a un arma de fuego y, tras escuchar la voz de alto, lo arrojó al suelo. La inspección posterior determinó que se trataba de una réplica, por lo que el sospechoso fue inmediatamente aprehendido.
Persecución y secuestros en asentamientos de Guaymallén
Por su parte, la UAP concretó otros dos operativos exitosos en Guaymallén. Durante un patrullaje por la calle Buenos Vecinos, al ingresar a un callejón interno del asentamiento BAP, un hombre escapó a pie hacia el interior del barrio al ver los patrulleros. En la huida, arrojó a la maleza un revólver de ocho alveolos calibre 22 largo, el cual fue secuestrado por los uniformados.
Finalmente, en la calle Serú del mismo municipio, la Policía interceptó a cuatro hombres que se desplazaban en actitud sospechosa. En el procedimiento se logró el secuestro de una pistola calibre 9 milímetros de color negro y un automóvil Chevrolet Agile gris en el que se movilizaban.
En pocas palabras
- Seis detenidos: la Policía aprehendió a seis personas en operativos en Godoy Cruz y Guaymallén.
- Armas secuestradas: incautaron pistolas, municiones y una réplica en distintos procedimientos.
- Vehículos retenidos: un Fiat Fiorino y un Chevrolet Agile fueron secuestrados junto con las armas.