Un adolescente en moto atropelló a un hombre de 80 años en Las Heras y ambos terminaron hospitalizados

Desde el centro asistencial de Las Heras informaron a las autoridades que el joven manifestaba vómitos con sangre, lo que motivó su derivación urgente en una ambulancia del SEC hacia el Hospital Central de la Ciudad de Mendoza para someterlo a estudios de mayor complejidad e intensificar sus cuidados médicos.

El joven de 15 años fue derivado de urgencia al Hospital Central tras presentar vómitos con sangre.

Pericias e intervención de organismos

En el teatro del hecho trabajó personal de la Policía Científica realizando las pericias correspondientes para determinar la mecánica del choque, al tiempo que efectivos de tránsito concretaron las actuaciones de rigor.

La Policía Científica trabajó en la escena del choque para determinar las causas de la colisión.

En paralelo, y dada la edad del conductor de la motocicleta, se le dio participación al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), que abordó el caso del adolescente en las instalaciones del Hospital Central.

Las actuaciones legales para determinar las responsabilidades del siniestro vial quedaron radicadas y bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Las Heras.