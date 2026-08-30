Un grave accidente vial se produjo durante las últimas horas del sábado en el departamento de Las Heras, cuando una motocicleta conducida por un menor de edad impactó a un peatón de 80 años. El episodio exigió un inmediato despliegue policial y de los servicios de emergencia tras el alerta ingresado al 911 sobre la colisión ocurrida en la intersección de las calles Chile y Matienzo.
Un adolescente en moto atropelló a un hombre de 80 años en Las Heras y ambos terminaron hospitalizados
El choque ocurrió en la esquina de Chile y Matienzo. El peatón de 80 años sufrió politraumatismos y el conductor de la moto tuvo serias complicaciones.
Al llegar al sitio del accidente, los efectivos policiales asistieron en primera instancia al octogenario, quien fue evaluado de urgencia por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El personal médico le diagnosticó politraumatismos moderados y dispuso su traslado al Hospital Privado de Ciudad para su posterior atención y evaluación.
Derivación del menor y cuadro médico
Las primeras averiguaciones realizadas en el lugar del hecho permitieron determinar que el conductor de la moto, un adolescente de 15 años, había sido evacuado de la escena por sus propios familiares y trasladado al Hospital Carrillo. Sin embargo, con el correr de los minutos, su cuadro de salud presentó complicaciones de gravedad.
Desde el centro asistencial de Las Heras informaron a las autoridades que el joven manifestaba vómitos con sangre, lo que motivó su derivación urgente en una ambulancia del SEC hacia el Hospital Central de la Ciudad de Mendoza para someterlo a estudios de mayor complejidad e intensificar sus cuidados médicos.
Pericias e intervención de organismos
En el teatro del hecho trabajó personal de la Policía Científica realizando las pericias correspondientes para determinar la mecánica del choque, al tiempo que efectivos de tránsito concretaron las actuaciones de rigor.
En paralelo, y dada la edad del conductor de la motocicleta, se le dio participación al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), que abordó el caso del adolescente en las instalaciones del Hospital Central.
Las actuaciones legales para determinar las responsabilidades del siniestro vial quedaron radicadas y bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Las Heras.
En pocas palabras
- Grave siniestro vial: una moto y un peatón chocaron en Las Heras, ambos hospitalizados.
- Víctimas: el peatón, de 80 años, sufrió politraumatismos; el conductor adolescente tuvo complicaciones.
- Investigación: policía científica y ETI intervienen para determinar las causas del choque.