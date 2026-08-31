En un accidente que no deja de provocar angustia, una nena de 11 años murió este domingo por la tarde tras el vuelco de un auto en un camino rural ubicado en cercanías de Vicuña Mackenna, en el departamento General Roca, al sur de la provincia de Córdoba.
Una nena de 11 años perdió la vida en un violento accidente: salió despedida por la ventanilla y no resistió
Escenas desgarradoras se vivieron tras confirmarse la muerte de la nena, quien no resistió las heridas del accidente
El lamentable accidente sucedió cerca las 19:45 a unos 15 kilómetros al sur del kilómetro 615 de la Ruta Nacional 7. La víctima viajaba a bordo de un auto Chevrolet Corsa junto a un hombre de 45 años y una mujer de 44, con dirección hacia la comuna de Villa Sarmiento.
Por razones que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control del auto, lo que derivó en un violento despiste y posterior vuelco sobre la banquina, sin que se registrara la intervención de otros vehículos en el episodio.
A raíz de la fuerza del impacto, la nena de 11 años salió despedida del auto. Minutos después, un equipo de emergencias médicas arribó al lugar y constató que la niña se encontraba sin signos vitales.
Efectivos de la Policía de Córdoba y peritos de la Policía Judicial trabajaron en la zona para relevar las condiciones del terreno y realizar las pericias mecánicas de rigor, con el objetivo de determinar con precisión los motivos que desencadenaron la fatal pérdida de control del auto.
Otro accidente fatal en Córdoba
Al accidente fatal sucedido en Vicuña Mackenna, se suma a la conmoción general en Córdoba un terrible choque frontal sucedido en Alta Gracia, donde fallecieron cuatro personas que viajaban en un auto Volkswagen Gol luego de ser embestidas por una camioneta RAM.
Las víctimas fatales fueron identificadas como Pablo César, Jésica Garrido, Yanina Garrido y Danilo Díaz. El grupo regresaba de asistir a Danilo en el hospital local tras un incidente previo con su moto, cuando fueron impactados por la camioneta de gran porte que, según la principal hipótesis de la investigación, habría invadido el carril contrario.
En pocas palabras
- Trágico accidente: Una nena de 11 años murió tras el vuelco de un auto en Córdoba.
- Circunstancias: El conductor perdió el control del vehículo, saliendo la menor despedida por la ventanilla.
- Contexto similar: Otro accidente fatal en Alta Gracia dejó cuatro víctimas.