Una nena de 11 años perdió la vida en un violento accidente: salió despedida por la ventanilla y no resistió

A raíz de la fuerza del impacto, la nena de 11 años salió despedida del auto. Minutos después, un equipo de emergencias médicas arribó al lugar y constató que la niña se encontraba sin signos vitales.

Efectivos de la Policía de Córdoba y peritos de la Policía Judicial trabajaron en la zona para relevar las condiciones del terreno y realizar las pericias mecánicas de rigor, con el objetivo de determinar con precisión los motivos que desencadenaron la fatal pérdida de control del auto.

Otro accidente fatal en Córdoba

Al accidente fatal sucedido en Vicuña Mackenna, se suma a la conmoción general en Córdoba un terrible choque frontal sucedido en Alta Gracia, donde fallecieron cuatro personas que viajaban en un auto Volkswagen Gol luego de ser embestidas por una camioneta RAM.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Pablo César, Jésica Garrido, Yanina Garrido y Danilo Díaz. El grupo regresaba de asistir a Danilo en el hospital local tras un incidente previo con su moto, cuando fueron impactados por la camioneta de gran porte que, según la principal hipótesis de la investigación, habría invadido el carril contrario.