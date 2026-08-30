Peligro al volante: el hábito común al inflar las ruedas que puede provocarte un accidente

Conducir con una presión inferior a la adecuada no solo deteriora a tu auto, sino que compromete de manera directa la seguridad al volante de las siguientes formas:

Pérdida de control y derrapes: un neumático mal inflado reduce la adherencia en curvas y duplica la distancia necesaria para frenar ante una emergencia.

un neumático mal inflado reduce la adherencia en curvas y duplica la distancia necesaria para frenar ante una emergencia. Mayor riesgo de reventón: al circular desinflada, la cubierta sufre una deformación excesiva en sus laterales, lo que genera una sobretemperatura que puede romper la estructura interna del neumático en plena marcha.

al circular desinflada, la cubierta sufre una deformación excesiva en sus laterales, lo que genera una sobretemperatura que puede romper la estructura interna del neumático en plena marcha. Peligro de aquaplaning: en días de lluvia, la falta de presión impide que el dibujo de la banda de rodamiento canalice el agua correctamente, favoreciendo la pérdida total de tracción.

en días de lluvia, la falta de presión impide que el dibujo de la banda de rodamiento canalice el agua correctamente, favoreciendo la pérdida total de tracción. Mayor consumo de combustible: la resistencia al rodamiento aumenta, obligando al motor a realizar un mayor esfuerzo y acelerando el desgaste irregular del caucho.

Además del riesgo de accidentes, este error genera un mayor consumo de combustible.

La forma correcta de medir el aire de las ruedas

Para evitar cualquier tipo de riesgo, los especialistas remarcan que la medición de las ruedas debe realizarse siempre con el neumático en frío, es decir, habiendo recorrido menos de 3 kilómetros o tras dejar el vehículo detenido durante al menos dos horas.

Por otro lado, es fundamental consultar la tabla de valores sugerida por el fabricante y no olvidar controlar el estado de la rueda de auxilio antes de salir a la ruta.