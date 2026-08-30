La historia del deporte argentino está rodeada de gloria, pero también de memoria, verdad y justicia. Cuando hablamos de Las Leonas, el emblemático seleccionado argentino de hockey sobre césped, la memoria colectiva suele estar relacionada con una de sus capitanas, quien además defendió este deporte con mucha garra: Adriana Acosta.
La historia de Adriana Acosta, la Leona desaparecida
Adriana era conocida entre sus amigos como "Lechu" y su historia sigue conmoviendo al deporte nacional
¿Quién fue Adriana Acosta?
Adriana nació el 19 de enero de 1956 en Lomas de Zamora, y siempre se destacó por ser una atleta excepcional. Inició su carrera en el Lomas Athletic Club, donde quienes la conocieron aseguran que se destacaba "por su entrega, liderazgo y talento".
En 1972 fue capitana del equipo juvenil campeón metropolitano y, en 1973, con apenas 17 años, fue convocada para vestir la camiseta de la Selección Argentina de Hockey. Quienes compartieron cancha con ella recordaban su compromiso inquebrantable, dividiendo sus días entre el entrenamiento de alto rendimiento, los viajes y sus estudios.
Paralelamente al deporte, Adriana cursaba Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Allí militaba en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), impulsada por el sueño de construir una sociedad más justa e igualitaria.
El 27 de mayo de 1978, con solo 22 años, Adriana fue secuestrada en una pizzería del barrio porteño de Villa Devoto. Fue llevada al Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio conocido como "El Banco", en La Matanza, donde permaneció cautiva. Desde entonces, continúa desaparecida.
Su madre, Teresa Bernardi de Acosta, se convirtió en una activa Madre de Plaza de Mayo y mantiene viva su búsqueda. Asimismo, la cancha sintética principal del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) lleva el nombre de Adriana Acosta en su honor.
El recuerdo de Adriana está presente en cada joven que juega al hockey con pasión. Su memoria es un recordatorio permanente de que el deporte y la historia de un pueblo caminan de la mano.
En pocas palabras
- Adriana Acosta: La Leona y estudiante de Ciencias de la Educación fue secuestrada en 1978.
- Desaparición: Fue vista por última vez en el centro clandestino "El Banco" y permanece desaparecida.
- Legado: Su madre es Madre de Plaza de Mayo y una cancha del CENARD lleva su nombre en honor a su lucha.