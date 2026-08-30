La historia de Adriana Acosta, la Leona desaparecida

Adriana Acosta tenía tan solo 17 años cuando ingresó a Las Leonas.

Paralelamente al deporte, Adriana cursaba Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Allí militaba en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), impulsada por el sueño de construir una sociedad más justa e igualitaria.

El 27 de mayo de 1978, con solo 22 años, Adriana fue secuestrada en una pizzería del barrio porteño de Villa Devoto. Fue llevada al Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio conocido como "El Banco", en La Matanza, donde permaneció cautiva. Desde entonces, continúa desaparecida.

Su madre, Teresa Bernardi de Acosta, se convirtió en una activa Madre de Plaza de Mayo y mantiene viva su búsqueda. Asimismo, la cancha sintética principal del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) lleva el nombre de Adriana Acosta en su honor.

El recuerdo de Adriana Acosta llegó incluso a las calles de Buenos Aires.

El recuerdo de Adriana está presente en cada joven que juega al hockey con pasión. Su memoria es un recordatorio permanente de que el deporte y la historia de un pueblo caminan de la mano.