Las Leonas son tricampeonas del mundo: le ganaron a Países Bajos por penales

Por el tercer puesto, Bélgica superó 1 a 0 a Australia y se quedó con el tercer escalón del podio mundialista.

Las dirigidas por Fernando Ferrera tuvieron revancha del anterior Mundial de Terrassa, España, 2022, donde Países Bajos se impuso 3-1.

El cerrado partido entre Las Leonas y Países Bajos

El primer cuarto fue de mucha dinámica, parejo, y con Las Leonas mostrando un juego ofensivo. La juagada más clara fue de las locales, Pien Dicke tuvo un mano a mano con la arquera argentina, donde se impuso la China Cristina Cosentino y evitó la apertura del marcador, antes del final del parcial.

Iniciado el segundo cuarto, Argentina controla la bocha y mantiene el control. Eugenia Trinchinetti pudo desbordar por la derecha, pero su centro no pudo ser capitalizado por sus compañeras, en la movida más profunda de Las Leonas.

Yibbi Jansen abrió el marcador de la final del Mundial 2026 entre Países Bajos y Las Leonas.

Gol de Países Bajos

Faltando tres minutos para terminar el segundo parcial sufrió la salida de María Granatto por tarjeta verde (2').

Países Bajos dominó el partido en el último minuto, ganó el primer córner corto del partido (pie de Valentina Raposo), y la goleadora local Yibbi Jansen anotó con un fuerte disparo, faltando 47'' para el final de primer tiempo.

Tercer cuarto: Las Leonas a buscar la igualdad

A 30 segundos del inicio del tercer cuarto, las locales tuvieron el segundo córner corto y nueva chance. Pero esta vez Cosentino se arrojó sobre su palo izquierdo y pudo tapar el envío de Jansen.

Sobre los 12' 18'' Las Leonas tuvieron su primer córner corto, tras una buena iniciativa individual de Sofia Cairo. Pero en el segundo intento (en el primero hubo invasión) el remate no fue limpio y luego hubo pie de lsa argentinas.

Las Leonas tuvieron otro córner corto en el tercer parcial (10' 18''), pero el remate fuerte de Gorzelany fue tapada por la arquera Xan de Waard.

Argentina tuvo una buena chance cuando Victoria Miranda se mandó hasta el fondo, pero su envío desde un ángulo cerrado no pudo concretar el tanto. A continuación se dispuso de dos córners cortos pero fueron desaprovechados.

El último cuarto, con Las Leonas en ataque, arrancó con una peligrosa contra de Países Bajos, y minutos después disponiendo un córner corto, el tercero a favor, donde el disparo de Matla pudo ser sacado afuera.

La capitana de Las Leonas María José Granatto (10) puso el empate sobre el final y encaminó a la Selección Argentina a su tercera corona en el Mundial de Hockey sobre césped 2026.

El empate de Granatto para Las Leonas

Faltando 8' 56'' Granatto obligó al córner corto, y en dos intentos se impuso la defensa local.

Pero la misma Majo Granatto, a menos de 5 minutos, pudo poner igualdad en el 7° córner corto argentino, desviando el envío de Gorzelany y sometiendo la valla "naranja". Con esta igualdad, y Las Leonas a pleno ataque, llegó el final y la definición postergada a los shoot- outs, donde ganaron las argentinas.

Las Leonas cortaron con la impactante hegemonía de Países Bajos, que se había consagrado en los últimos tres Mundiales y buscaban de local sumar su cuarta corona.