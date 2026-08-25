Las Leonas y Los Leones en semifinales del Mundial: el balance histórico de Argentina en la cita máxima

Las Leonas y Los Leones están compitiendo para dejar a la Argentina en lo más alto y ambos equipos consiguieron clasificar a las semifinales del Mundial de Hockey que se están realizado de manera paralela en Bélgica y Países Bajos.
Tanto Las Leonas como Los Leones están en las semifinales del Mundial de Hockey; antes de los partidos, revisamos el pasado
Las Leonas y Los Leones están compitiendo para dejar a la Argentina en lo más alto y ambos equipos consiguieron clasificar a las semifinales del Mundial de Hockey que se están realizado de manera paralela en Bélgica y Países Bajos.
La diferencia entre los seleccionados son abismales ya que el conjunto femenino tiene más experiencia en esta instancia; no obstante, nos encontramos en un momento histórico donde el hockey puede llegar a tocar el cielo con las manos en las citas ecuménicas.
El seleccionado femenino de hockey es uno de los más importantes del mundo y así lo demuestran sus estadísticas: han disputado las semifinales de un Mundial en 10 oportunidades de las 15 ediciones que se han realizado de la Copa.
En total, Las Leonas ganaron 6 de esas 10 semifinales y cayeron en las 4 restantes. Entre sus victorias más destacadas sobresalen las de Australia 2002 y Argentina 2010, pasos previos fundamentales para luego ganar la final y consagrarse campeonas del mundo.
Las Leonas jugarán las semifinales el próximo jueves con Australia a partir de las 15.30 (hora de Argentina), en el Belfius Hockey Arena en el Wavre, Bélgica.
La experiencia del seleccionado masculino de hockey varía de la situación del femenino al punto que disputarán su segunda semifinal en una Copa del Mundo.
La única vez que disputaron esa instancia fue en Países Bajos 2014 y el resultado no fue bueno: cayeron 5 a 1 frenet a Australia, quienes en la final también se impusieron.
A pesar de perder, en la lucha por el tercer puesto le ganaron a Inglaterra por 2 a 0 y lograron la medalla de bronce; esto representó el inicio de una racha que se mantuvo durante los Juegos Olímpicos de Río en 2016 ya que consiguieron una histórica medalla de oro.
Los Leones jugarán las semifinales del Mundial de Hockey el próximo viernes con Alemania desde las 15.30 (hora de Argentina), en el Belfius Hockey Arena en Wavre, Bélgica, mismo escenario donde un día antes y a la misma hora Las Leonas buscarán su boleto a la final.