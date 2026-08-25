Las Leonas y Los Leones en semifinales del Mundial: el balance histórico de Argentina en la cita máxima

En total, Las Leonas ganaron 6 de esas 10 semifinales y cayeron en las 4 restantes. Entre sus victorias más destacadas sobresalen las de Australia 2002 y Argentina 2010, pasos previos fundamentales para luego ganar la final y consagrarse campeonas del mundo.

Francia 1974: Argentina 1 - 0 India.

Alemania 1976: Argentina 0 (4) - (3) 0 Países Bajos.

España 1978: Argentina 0 - 1 Alemania.

Irlanda 1994: Argentina 2 - 0 Estados Unidos.

Países Bajos 1998: Argentina 2 - 4 Australia.

Australia 2002: Argentina 1 - 0 Australia.

España 2006: Argentina 1 - 3 Países Bajos.

Argentina 2010: Argentina 2 - 1 Alemania.

Países Bajos 2014: Argentina 0 - 4 Países Bajos.

España / Países Bajos 2022: Argentina 2 (4) - (2) 2 Alemania.

Las Leonas jugarán las semifinales el próximo jueves con Australia a partir de las 15.30 (hora de Argentina), en el Belfius Hockey Arena en el Wavre, Bélgica.

Los Leones intentarán llegar a su primera final de la Copa del Mundo.

Así le fue a Los Leones en las semifinales de los mundiales

La experiencia del seleccionado masculino de hockey varía de la situación del femenino al punto que disputarán su segunda semifinal en una Copa del Mundo.

La única vez que disputaron esa instancia fue en Países Bajos 2014 y el resultado no fue bueno: cayeron 5 a 1 frenet a Australia, quienes en la final también se impusieron.

A pesar de perder, en la lucha por el tercer puesto le ganaron a Inglaterra por 2 a 0 y lograron la medalla de bronce; esto representó el inicio de una racha que se mantuvo durante los Juegos Olímpicos de Río en 2016 ya que consiguieron una histórica medalla de oro.

Los Leones jugarán las semifinales del Mundial de Hockey el próximo viernes con Alemania desde las 15.30 (hora de Argentina), en el Belfius Hockey Arena en Wavre, Bélgica, mismo escenario donde un día antes y a la misma hora Las Leonas buscarán su boleto a la final.