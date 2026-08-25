Faustino Oro volvió a hacer historia: la joya de 12 años venció a Magnus Carlsen en un choque virtual

Faustino Oro ya es Gran Maestro de Aajedrez.

Faustino Oro: una victoria dentro de una serie de altísima velocidad

La modalidad elegida para la contienda fue el formato relámpago de tres minutos por jugador sin tiempo de incremento (3+0). En este marco de máxima celeridad y precisión, Carlsen terminó adjudicándose la manga general gracias a cuatro victorias y tres empates.

Sin embargo, el momento cumbre del evento llegó durante el quinto choque de la jornada. En esa partida, el ajedrecista albiceleste desplegó un nivel sobresaliente para doblegar al gigante noruego y firmar el triunfo, dejando un marcador de 4-1 en victorias para el nórdico al cabo de la serie.

Este logro no es un hecho aislado, sino la continuidad de una relación entre ambos deportistas. El propio Carlsen ya había manifestado su fascinación ante las condiciones del joven radicado en España durante el Mundial por equipos disputado en Hong Kong, para luego recibirlo personalmente en la ciudad de Oslo.

Faustino Oro tiene 12 años.

Los elogios de Carlsen y las marcas históricas de Faustino Oro

En aquella visita a territorio noruego, el referente mundial resaltó públicamente la comprensión táctica y la madurez del argentino para su corta edad. De hecho, dejó una frase categórica sobre su potencial: "Faustino es mucho mejor de lo que era Messi a los 12. Está en una buena senda, debe disfrutarlo".

Un día, Messi va a tener suerte de ser comparado con él. Un día, Messi va a tener suerte de ser comparado con él.

Actualmente, Oro se posiciona como la proyección más importante de la disciplina tras convertirse en el segundo Gran Maestro más joven de la historia con 12 años, 6 meses y 26 días.

Asimismo, ostenta el récord de ser el jugador con menor edad en rebasar la barrera de los 2500 puntos de ELO en las tres modalidades oficiales: clásica, rápida y blitz.