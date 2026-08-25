Los tres jugadores que recupera Coudet en River para la vuelta de octavos de la Copa Sudamericana

Para dicho compromiso, Eduardo Coudet tendrá a disposición a tres futbolistas clave para torcer el resultado a su favor y avanzar de instancia en el certamen.

Eduardo Coudet recupera a tres futbolistas clave de cara a la vuelta de los octavos de final de Sudamericana ante Independiente Santa Fe

Tras el empate ante Vélez, el plantel de River no tuvo descanso y continuó con los entrenamientos para poder llegar óptimo al cruce ante Independiente Santa Fe. La noticia que esperaba Coudet finalmente podrá ser una realidad y es que el DT del Millonario podrá contar con el regreso de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Mauro Arambarri.