Los tres jugadores que recupera Coudet en River para la vuelta de octavos de la Copa Sudamericana

Acuña volvería al once titular de River.
Los tres jugadores superaron sus respectivas lesiones y están a disposición del entrenador para saltar al campo de juego del Monumental. Tanto Montiel como Acuña cuentan con serias chances de meterse en el equipo titular ante el elenco colombiano. Sebastián Driussi, por su parte, disputará un lugar en la delantera con Rafael Santos Borré.
Driussi volvió de su lesión en el partido ante Vélez y sumó minutos desde el banco de suplentes. Para Coudet existiría la chance de que pelee para meterse en el once titular.
La probable formación de River para enfrentar a Independiente Santa Fe
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi o Rafael Santos Borré.