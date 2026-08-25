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Los tres jugadores que recupera Coudet en River para la vuelta de octavos de la Copa Sudamericana

River se medirá ante Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Monumental

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Coude recupera futbolistas para la vuelta ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana.

Coude recupera futbolistas para la vuelta ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana.

River se prepara para un partido trascendental en su semestre por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe. Tras el empate en cero en la ida, el Millonario recibirá al elenco colombiano en el Monumental este miércoles.

Para dicho compromiso, Eduardo Coudet tendrá a disposición a tres futbolistas clave para torcer el resultado a su favor y avanzar de instancia en el certamen.

Eduardo Coudet recupera a tres futbolistas clave de cara a la vuelta de los octavos de final de Sudamericana ante Independiente Santa Fe

Tras el empate ante Vélez, el plantel de River no tuvo descanso y continuó con los entrenamientos para poder llegar óptimo al cruce ante Independiente Santa Fe. La noticia que esperaba Coudet finalmente podrá ser una realidad y es que el DT del Millonario podrá contar con el regreso de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Mauro Arambarri.

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Acuña volvería al once titular de River.

Los tres jugadores superaron sus respectivas lesiones y están a disposición del entrenador para saltar al campo de juego del Monumental. Tanto Montiel como Acuña cuentan con serias chances de meterse en el equipo titular ante el elenco colombiano. Sebastián Driussi, por su parte, disputará un lugar en la delantera con Rafael Santos Borré.

Driussi volvió de su lesión en el partido ante Vélez y sumó minutos desde el banco de suplentes. Para Coudet existiría la chance de que pelee para meterse en el once titular.

La probable formación de River para enfrentar a Independiente Santa Fe

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi o Rafael Santos Borré.

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