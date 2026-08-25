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Así quedó la Tabla Anual al cierre de la sexta fecha con los empates de Rosario Central y de Argentinos Juniors

Al cierre de la fecha 6 del Torneo Clausura, así está la Tabla Anual con la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana 2027

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Argentinos Juniors pelea con Independiente Rivadavia el primer puesto de la Tabla Anual.

Argentinos Juniors pelea con Independiente Rivadavia el primer puesto de la Tabla Anual.

La sexta fecha del Torneo Clausura dejó nuevamente un ajustado duelo en las posiciones de la Tabla Anual. Partido tras partido se pone más interesante la lucha por aquel primer puesto que otorga el título a "Campeón de la Liga" y que se volvió un objetivo más para los equipos.

Tigre venció a Central Córdoba de Santiago del Estero; Talleres igualó con Rosario Central, y Lanús empató con Argentinos Juniors en el cierre de una nueva fecha del torneo local. La pelea por las Copas está que arde al igual que el primer puesto.

Rosario Central quiere meterse en los puestos de clasificación a la Libertadores 2027.

Rosario Central quiere meterse en los puestos de clasificación a la Libertadores 2027.

Así quedó la clasificación a las copas en la Tabla Anual tras el cierre de la fecha 6 del Torneo Clausura

Tres equipos son los que merodean el primer puesto de la Tabla Anual hasta el momento: Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Vélez. El líder continúa siendo el Azul del Parque con 42 unidades; le sigue el Bicho con la misma cantidad pero peor diferencia de gol (la Lepra tiene +13 y el equipo de Nico Diez +8). Luego asoma el Fortín de Guillermo Barros Schelotto con 40 puntos y buscando acercarse cada vez más a la punta.

Hasta el momento entonces, esos tres equipos se llevan un cupo por esta vía a la Libertadores 2027. En cuanto que, en la disputa por la Copa Sudamericana, se encuentran: Rosario Central (con 39 puntos y serias chances de meterse en la pelea por el puesto de Vélez en la Libertadores), Estudiantes de la Plata (37 puntos), Boca Juniors (37 puntos), Belgrano (36 puntos), Gimnasia y Esgrima de La Plata (35 puntos) e Independiente de Avellaneda (34 puntos).

Las posiciones definitivas se conocerán al final de la fecha 16 del Torneo Clausura.

La Tabla Anual completa al cierre de la fecha 6

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