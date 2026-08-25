Así quedó la Tabla Anual al cierre de la sexta fecha con los empates de Rosario Central y de Argentinos Juniors

Tigre venció a Central Córdoba de Santiago del Estero; Talleres igualó con Rosario Central, y Lanús empató con Argentinos Juniors en el cierre de una nueva fecha del torneo local. La pelea por las Copas está que arde al igual que el primer puesto.

Rosario Central quiere meterse en los puestos de clasificación a la Libertadores 2027.

Así quedó la clasificación a las copas en la Tabla Anual tras el cierre de la fecha 6 del Torneo Clausura

Tres equipos son los que merodean el primer puesto de la Tabla Anual hasta el momento: Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Vélez. El líder continúa siendo el Azul del Parque con 42 unidades; le sigue el Bicho con la misma cantidad pero peor diferencia de gol (la Lepra tiene +13 y el equipo de Nico Diez +8). Luego asoma el Fortín de Guillermo Barros Schelotto con 40 puntos y buscando acercarse cada vez más a la punta.