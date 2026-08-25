Lo presentaron en River como el futuro y fichaje estelar, pero se fue por la puerta de atrás sin brillar

Nació en Mallorca y su futuro estuvo en River, pero no sirvió.

Lo presentaron en River como el futuro y fichaje estelar

En julio de 2025, Alexander Woiski posó con la camiseta de River en el Estadio Monumental junto a Stéfano Di Carlo, Marcelo Gallardo y Jorge Pablo Brito. Su llegada fue una apuesta a futuro: el plan inicial para el delantero era que sumara rodaje en la Reserva para luego integrarse al plantel de Primera.

Sin embargo, no logró pisar fuerte. Su rendimiento en la categoría inferior no convenció a Gallardo para llevarlo al primer equipo, por lo que su paso por el conjunto de Núñez se fue diluyendo.

Finalmente, el atacante rescindió su contrato sin llegar a debutar en Primera, dejando su paso por el club como un claro caso de mucho ruido y pocas nueces.

El ex River jugó en la Selección argentina Sub 20.

El futuro del delantero de River que no llegó a debutar

Ahora el futuro de Alexander Woiski está lejos del Millonario y de Argentina, tras firmar contrato con Deportivo Táchira de Venezuela hasta diciembre de 2027, con opción de extenderlo hasta 2030.

Refuerzo de lujo para el ataque AURINEGRO. Refuerzo de lujo para el ataque AURINEGRO.

El conjunto venezolano lo presentó con entusiasmo: "Bienvenido al Más Grande, Alexander. La familia aurinegra te recibe con los brazos abiertos y con mucha ilusión, porque vamos con todo por el Clausura".

Refuerzo de lujo para el ataque AURINEGRO



Bienvenido al Más Grande, Alexander, la familia AURINEGRA te recibe con los brazos abiertos, y con mucha ILUSIÓN, porque vamos CON TODO por el Clausura



Alexander Woiski Pioletti DIC 2027, con opción de extensión hasta DIC… pic.twitter.com/deEgSk8zeU — Deportivo Táchira FC (@DvoTachira) August 25, 2026

El delantero tendrá la oportunidad de sumar minutos en una liga de menor exigencia tras su paso por River, donde solo alcanzó a disputar 18 partidos en Reserva.

En caso de lograr buenos rendimientos en Venezuela, podría volver a estar en la órbita de la Selección argentina, considerando su condición de "europibe": nació en Mallorca, pero eligió vestir la Albiceleste en la Sub 20.